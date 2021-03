Les ventes augmentent de 40% à mesure que les marques de produits de grande consommation et les détaillants passent au numérique

L’un des principaux moteurs des ventes est l’intégration des paiements et la livraison à domicile, qui ont connu une forte demande pendant la pandémie.

Par Srinath Srinivasan

Les petits et moyens détaillants qui ont adopté la voie numérique pendant la pandémie l’année dernière ont vu leurs ventes augmenter de 40% au cours des six derniers mois, selon les récentes découvertes de Magicpin, une plate-forme de vente au détail performante en ligne pour les détaillants et les consommateurs, opérant en Inde et en Indonésie.

La plate-forme a accueilli 50 000 détaillants à travers le pays, portant sa base de détaillants à 1 50 000 en trois mois. En outre, la plate-forme a ouvert des magasins pour les grandes marques de produits de grande consommation afin de toucher directement ses plus de cinq millions d’utilisateurs.

«En novembre de l’année dernière, les ventes ont commencé à se stabiliser dans toutes les catégories de vente au détail. Au cours des trois derniers mois, nos revenus ont augmenté de 15% chaque mois tandis que la marge brute était de 30%, ce qui indique de bonnes ventes pour nos partenaires de vente au détail », a déclaré Anshoo Sharma, co-fondateur et PDG de Magicpin.

La société a enregistré la plus forte croissance des ventes de 57,56% dans la catégorie des restaurants (plats à emporter), suivie de 54,56% dans la catégorie des pharmacies de santé. Les ventes de cafés-restaurants à service rapide et de boulangeries / desserts ont augmenté de plus de 42,5% et 41%, respectivement, tandis que la mode / vêtements a enregistré une croissance de 20%. L’épicerie, les produits de grande consommation, les supermarchés et les grands magasins ont connu la moindre croissance avec 12,2% au cours des six derniers mois, selon Magicpin. «Nous parions gros sur la mode et le commerce de détail au début de la nouvelle période fiscale. C’est un segment qui a fortement chuté pendant le pic de la pandémie, mais qui a retrouvé ses niveaux d’avant Covid et qui croît à un rythme rapide », a déclaré Sharma.

L’un des principaux moteurs des ventes est l’intégration des paiements et la livraison à domicile, qui ont connu une forte demande pendant la pandémie. «Les détaillants et les consommateurs ont rapidement adopté les paiements numériques et nous les avons intégrés sur notre plateforme. Nous avons également établi un partenariat avec des partenaires de livraison comme Dunzo, Delhivery et Shadowfax pour prendre les commandes aux consommateurs », a déclaré Sharma.

Avec une croissance rapide de la base d’utilisateurs et des partenaires de vente au détail, les marques FMCG ont directement installé des magasins sur la plate-forme. «Cette décision devrait en outre stimuler la croissance de la catégorie FMCG pendant la reprise. Les principales marques de produits de grande consommation livrent directement les commandes aux consommateurs tout en permettant leur découverte et leurs paiements sur notre plateforme », a-t-il déclaré.

Pour exploiter le potentiel des petits détaillants dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, la société basée à Gurugram vise à augmenter le volume de sa base de détaillants à un niveau hyperlocal. «La pandémie nous a obligés à disposer de capacités de commerce électronique de bout en bout sur la plateforme, ce qui nous met en concurrence avec un certain nombre d’acteurs. Avec de nouvelles unités commerciales se concentrant sur divers points de la chaîne de valeur de la vente au détail, nous voulons accroître la profondeur de chaque unité à travers le pays », a déclaré Sharma.

Selon Sharma, le marketing de détail hors ligne est un marché de 1 billion de dollars en Inde, plus grand que le commerce électronique. «Avec la montée en puissance des voyages et le déploiement des vaccins, les petites villes présentent une grande opportunité de rallier davantage de détaillants hors ligne», a-t-il déclaré.

