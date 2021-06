Les ventes aux enchères en ligne de Coal India augmentent de 52% en avril-mai

in

Au cours des deux mois de cet exercice, le secteur hors électricité a principalement tiré la tendance à la hausse représentant 50% de la quantité totale réservée de 21,5 MT.

La demande des ventes aux enchères en ligne de Coal India (CIL) a commencé à s’améliorer après avoir plongé, lorsque pendant la plupart du temps le dernier exercice, le mineur a dû mettre aux enchères à un prix notifié pendant environ six mois pour gagner des volumes dans un court terme efficace. -marché de la demande.

Pour les deux premiers mois de cet exercice, la société a enregistré une croissance de 52,5%, dans les réservations d’enchères avec la quantité totale allouée à 21,5 millions de tonnes (MT), sous les cinq fenêtres d’enchères, contre 14,1 MT pour la période comparable de l’exercice précédent.

Bien que les deux exercices aient été ébranlés par la crise pandémique, la demande pour cet exercice s’est accélérée, permettant à CIL d’obtenir un supplément de 16% par rapport au prix notifié en avril-mai, contre 7% au cours de la même période l’exercice précédent.

Aux enchères exclusives pour le secteur hors électricité, les réservations se sont élevées à 10,8 MT sur la période, affichant une croissance de 77% contre 6,1 MT enregistrées au cours de la période comparable de l’exercice précédent. Les réservations d’enchères électroniques dans le secteur de l’électricité ont également augmenté de 49% à 6,1 MT dans le cadre des « enchères à terme spéciales » destinées exclusivement à ce secteur. Même l’allocation au cours de l’exercice fiscal d’avril à mai dernier dans le cadre de la fenêtre spéciale d’enchères électroniques à terme a été maintenue à 4,1 MT.

«Bien qu’il y ait une reprise des approvisionnements dans le secteur de l’électricité, notre préoccupation est qu’il y ait encore un peu de vacillation dans la demande. Nous espérons que cela se stabilisera bientôt », a déclaré un haut responsable de la société.

L’allocation aux enchères dans le cadre de la fenêtre « enchères au comptant », où tous les consommateurs de charbon, y compris les négociants en charbon, pouvaient participer, a également enregistré une croissance de 35% à 4,6 MT fin mai. CIL a enregistré un record historique de 124 MT de ventes aux enchères électroniques au cours de l’exercice 21, affichant une croissance de 88 % par rapport à l’année précédente.

“J’espère que si la demande retrouve une stabilité, nous visons à dépasser la marque de l’année dernière avec un supplément accru par rapport au prix notifié sans relâcher l’engagement d’approvisionnement pour le secteur électrique et le secteur non électrique”, a déclaré l’exécutif.

