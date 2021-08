Les ventes commencent sur le nouveau OnePlus Nord 2 5G, qui est déjà en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

OnePlus est l’une des marques les plus en vue dans le monde Android. L’un de ses mobiles les plus récents est le Nord 2 5G, successeur du premier Nord très réussi.

Si vous aimez les mobiles Android qui fonctionnent aussi bien que possible le plus longtemps possible, OnePlus est sans aucun doute une marque qui devrait être sur votre radar, et en ce moment c’est l’une de celles avec la meilleure couche de personnalisation (OxygenOS) a et aussi est celui qui met à jour leurs téléphones le plus longtemps.

Il y a tout juste une semaine, il présentait son nouveau mobile star, du moins pour l’instant, le OnePlus Nord 2 5G, qui en Espagne commence à partir d’un prix de 399 euros, bien qu’il ait déjà légèrement baissé dans des magasins comme Amazon. Vous pouvez l’obtenir pour 390 euros.

Le smartphone milieu de gamme avec un écran AMOLED 6,43″ 90Hz, 5G, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go, un appareil photo 50 mégapixels et bien plus encore.

Compte tenu du fait qu’il vient d’être mis en vente, la remise discrète ne devrait pas être un obstacle, surtout si vous avez déjà prévu de l’acheter quand même.

Nous avons pu le tester dans l’analyse du OnePlus Nord 2 5G, nous pouvons donc dire qu’il est entièrement conforme à tous égards, honorant la bonne réputation que OnePlus s’est bâtie au cours de ces années.

Pour commencer, il conserve un design assez discret et sobre, même si tout dépend des goûts de chacun, bien sûr. Il se distingue par son Écran AMOLED à un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI qui est un énorme changement par rapport à son prédécesseur.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Le pari pour Mediatek marche plutôt bien, et c’est que par puissance il n’y en a pas, même pas lors de l’exécution de jeux assez exigeants graphiquement.

La charge rapide est vraiment très rapide, avec 65W de puissance, ce qui commence à être vu dans de plus en plus de téléphones et c’est un vrai bonheur. Ici vous auriez 50% de la batterie chargée en seulement 15 minutes, et c’est un luxe.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

De plus, comme son nom l’indique, il dispose d’une connectivité 5G, à laquelle il ajoute le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, la section connectivité est donc plus que complète.

Bien qu’il soit vrai que nous ne parlons pas d’une très bonne offre, compte tenu du fait que le cycle de mise à jour OnePlus est assez long, l’acheter maintenant, maintenant qu’il vient d’arriver en Espagne, est sûrement une sage décision.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.