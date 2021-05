Les ventes d’alcool reprennent, progressent de 6 pc au quatrième trimestre; le numéro FY21 complet diminue de 12 pc

Des marchés comme Delhi et Chandigarh ont enregistré une croissance de 2% et 4%, respectivement, en janvier-mars. La croissance des ventes est restée stable en Assam.

Les ventes d’alcools étrangers fabriqués en Inde (IMFL) se sont redressées au cours du trimestre de janvier à mars avec une croissance de 6%, mais elles ont diminué de 12% en 2020-2021 sur une base globale.

Des États tels que l’Uttarakhand, l’Himachal Pradesh et l’Haryana ont enregistré une croissance de plus de 40% des ventes IMFL au cours du quatrième trimestre de 2020-2021, tandis que le Maharashtra et Goa ont enregistré une croissance de 23 et 22%, respectivement, par rapport au trimestre de l’an dernier, selon aux données publiées par la Confédération des sociétés indiennes de boissons alcoolisées (CIABC).

«Après un premier trimestre extrêmement médiocre (avril-juin 2020) en raison des verrouillages de COVID-19, les ventes ont montré une tendance positive sur l’ensemble de l’Inde, s’améliorant à chaque trimestre et terminant finalement l’année avec une solide performance au quatrième trimestre ( Janvier à mars 2021) », a déclaré la CIABC.

Cependant, au cours du trimestre, les ventes d’IMFL dans des États comme le Chhattisgarh ont enregistré une baisse de 31 pour cent, de 28 pour cent au Bengale occidental et de 20 pour cent au Rajasthan.

La baisse la plus élevée de 52% a été enregistrée à Meghalaya et 43% dans le territoire de l’Union de Daman, Diu et Silvassa, selon les données.

«Incidemment, la majorité de ces États sont ceux qui ont imposé un taux de taxe / taxe élevé lors de la première vague de COVID-19 et, contrairement à d’autres États, ne l’ont pas retiré ni réduit. Le Bengale occidental et le Chhattisgarh ont également apporté des changements dans la route vers le marché qui ont peut-être supprimé le soulèvement naturel du marché », a-t-il ajouté.

Des marchés comme Delhi et Chandigarh ont enregistré une croissance de 2% et 4%, respectivement, en janvier-mars. La croissance des ventes est restée stable en Assam.

Alors que pour l’exercice clos le 31 mars 2021, les ventes totales d’IMFL s’élevaient à 305 millions de caisses (9 litres chacune), soit près de 12% de moins que 2019-20.

«Bien que les ventes aient repris au second semestre 2020-2021 dans la plupart des régions, les États qui ont imposé des taxes élevées sur les coronavirus et d’autres taxes après la première vague de COVID-19 ont montré une mauvaise reprise», a-t-il déclaré.

Au premier trimestre, le commerce a été fermé la plupart des jours en raison du verrouillage imposé l’an dernier. Il s’est amélioré sur une base trimestrielle et a finalement terminé l’année avec une «performance robuste» au quatrième trimestre, a déclaré l’organe suprême de l’industrie indienne des boissons alcoolisées.

«Alors que les ventes d’alcool ont chuté de 42% au premier trimestre du dernier exercice, elles ont baissé de 9% au deuxième trimestre et de 1% au troisième trimestre, avant d’afficher une reprise de 6% au cours du dernier trimestre. quatrième quart », dit-il.

Les cinq premiers États en termes de reprise des ventes étaient le Maharashtra, Goa, l’Haryana, l’Himachal Pradesh et l’Uttarakhand, tandis que le Bengale occidental, le Rajasthan et le Chhattisgarh figuraient parmi les grands États qui ont connu les baisses les plus importantes par rapport à l’exercice précédent.

«De nombreux États ont affiché une tendance positive au cours des trimestres. Même si la plupart des États n’ont pas été en mesure de récupérer complètement le volume perdu au premier et au deuxième trimestres, la bonne performance des troisième et quatrième trimestres reflète la force fondamentale du marché.

«Cela confirme également qu’il n’y a pas de changement durable contre les boissons alcoolisées dans les paniers de consommation», a déclaré le directeur général de la CIABC, Vinod Giri.

Les membres du CIABC comprennent de grandes entreprises indiennes qui fabriquent et commercialisent leur gamme de produits en Inde et à l’étranger.

Selon les estimations, l’industrie des alcools contribue pour près de Rs 2 crore lakh au Trésor public par le biais de taxes et de prélèvements.

