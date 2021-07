Les ventes d’Amazon de 113 milliards de dollars déçoivent Wall Street mais les bénéfices de 7,8 milliards de dollars dépassent les attentes

in

Amazon a enregistré des ventes nettes de 113,1 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 27%, mais n’a pas répondu aux attentes de Wall Street, faisant chuter son action de 5% dans les échanges après les heures normales.

Le résultat se situait dans la fourchette des prévisions publiées précédemment par la société, qui avaient des ventes nettes comprises entre 110 et 116 milliards de dollars. Cependant, les analystes de Wall Street s’attendaient à ce qu’Amazon rapporte des ventes nettes globales de 115 milliards de dollars, en moyenne, une augmentation de 29% d’une année sur l’autre.

Amazon était toujours en mesure de dépasser les attentes avec des bénéfices de 7,8 milliards de dollars ou 15,12 $ par action. Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de 12,22 $, contre 10,30 $ par action il y a un an.

L’unité cloud de l’entreprise, Amazon Web Services, a augmenté son taux de croissance à 37% avec des ventes nettes de 14,8 milliards de dollars et un bénéfice d’exploitation de 4,2 milliards de dollars.

La catégorie « autre » d’Amazon, qui comprend les revenus publicitaires, a atteint 7,9 milliards de dollars.

L’emploi total a atteint un nouveau sommet de 1,335 million d’employés à temps plein et à temps partiel dans le monde à la fin juin, en hausse de 64 000 par rapport à la fin mars.

Le communiqué de presse de la société a marqué les débuts d’Andy Jassy en tant que PDG d’Amazon, livrant la citation à l’endroit précédemment réservé à son prédécesseur, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos.

Jassy a parlé des services vitaux fournis par les activités grand public de l’entreprise et Amazon Web Services pendant la pandémie, et a remercié les employés de l’entreprise, se disant “très heureux de travailler avec vous alors que nous inventons et construisons pour l’avenir”.

Histoire en développement, plus à venir.