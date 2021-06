Les ventes d’art de Hunter Biden sont «honteuses et insolentes» 10z viral

Ancien chef de l’éthique de la Maison Blanche Walter Shaub a déclaré lundi qu’il croyait Chasseur Biden les ventes d’art avaient un “sentiment honteux et grincheux”.

“Tout comme les frais d’hôtel et les achats immobiliers créaient un risque que des parties inconnues versent de l’argent à la famille Trump à des fins potentiellement peu recommandables, les prix de l’art grotesquement gonflés par Hunter Biden créent un risque similaire que les chercheurs d’influence versent de l’argent à la famille Biden”, a déclaré Shaub. dans une interview avec Fox News.

Biden, 51 ans, vend ses peintures à des acheteurs privés anonymes à des prix allant de 75 000 $ à un demi-million de dollars. Marchand d’art Alex Acevedo a indiqué dans une interview au New York Post qu’ils vaudraient 25 000 $ à 100 000 $ s’ils n’étaient pas vendus par le fils du président.

“L’idée qu’un fils de président capitalise sur cette relation en vendant de l’art à des prix manifestement gonflés et en gardant le public dans l’ignorance de celui qui lui verse de l’argent a un sens honteux et grossier”, a déclaré Shaub, qui a été directeur Bureau de l’éthique gouvernementale sous la présidence Barack Obama et président Donald Trump. «Je pense également qu’il est ridicule que Hunter Biden aille même de l’avant avec cette vente en tant qu’artiste pour la première fois. Il ne peut pas penser que quelqu’un le paie en fonction de la qualité de l’art. Cela sent comme une tentative de tirer profit d’un lien familial avec la Maison Blanche. »

“Le prix des beaux-arts dans ses expériences en tant que galeriste est également basé sur la demande du travail et sa valeur intrinsèque”, a déclaré The Townsend Group. “Son sentiment est qu’à l’intérieur de chaque pièce – comme pour chaque artiste, les ventes sont toujours confidentielles pour protéger la vie privée du collectionneur, c’est une pratique courante pour les transactions dans les galeries ainsi que les maisons de vente aux enchères.”

Le groupe Townsend, qui représente le marchand d’art de Biden, a défendu le travail de Biden, déclarant dans un communiqué: «Le prix des beaux-arts dans ses expériences en tant que galeriste est également basé sur la demande de l’œuvre et sa valeur intrinsèque. … Comme pour tout artiste, les ventes sont toujours confidentielles afin de protéger la vie privée du collectionneur. C’est une pratique courante pour les transactions dans les galeries ainsi que dans les maisons de vente aux enchères.

