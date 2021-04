les ventes de billets chutent de 63%

MADRID, 21 avr. (EUROPA PRESS) –

La musique live en Espagne en 2020 a subi “une débâcle inhabituelle” l’année de la pandémie de coronavirus, avec une baisse de 63,7% du chiffre d’affaires de la vente de billets, selon les données du Live Music Yearbook, publié par l’Association of Musical Promoters (APM).

Ainsi, les 382,5 millions d’euros collectés en 2019 sur la vente de billets sont devenus 138,5 millions en 2020. Cette baisse laisse le secteur dans des chiffres similaires aux niveaux de 2004 et 2005, où 131,7 millions d’euros et 144,2 millions d’euros ont été saisis, respectivement.

Les promoteurs de musique ont rappelé que ce sont les pires données des quinze dernières années. De plus, entre les mois d’avril et décembre, la baisse a été de 76,26% par rapport à 2019. “Ces chiffres sont dévastateurs par rapport à 2019, année au cours de laquelle les sociétés de musique live disposaient de bonnes données.“, a expliqué.

A) Oui, Dans l’année précédant la pandémie, le secteur a enregistré une croissance de 14,58% par rapport à 2018 et un chiffre d’affaires record de 382,5 millions d’euros. Cette croissance de près de 15% en 2019 posait un possible ralentissement dans le secteur de la musique live, compte tenu qu’en 2017 et 2018 la collection avait augmenté de plus de 20 et 24 points respectivement.

“Cependant, les bonnes données des premiers mois de 2020 ont confirmé un scénario totalement différent. avec de très bonnes perspectives d’une croissance accélérée qui aurait pu faire de 2020 une année historique et record », ont déploré les promoteurs.

Le nombre de concerts et de participants par spectacle a également chuté «tragiquement». En 2020, un total de 11851 concerts ont eu lieu (contre 91106 en 2019) auxquels ont participé 2,5 millions de spectateurs (en 2019, il y avait 21667930), selon les données fournies par la SGAE.

LE MEILLEUR DÉBUT D’ANNÉE JAMAIS

Selon le rapport, en janvier 2020, l’industrie de la musique live a atteint un chiffre d’affaires net de 23,5 millions d’euros (21,92% de plus qu’en janvier 2019). C’est le meilleur chiffre de janvier de l’histoire.

En février 2020, les données étaient de 23,3 millions d’euros (59,55% de plus qu’en février 2019). Entre les deux mois, la croissance par rapport à la même période de 2019 est de 40,73%. Une augmentation extraordinaire qui “Cela aurait pu transformer 2020 en une année réussie sans l’épidémie du coronavirus“.

Les données de mars 2020 méritent également d’être relevées. Bien qu’il n’y ait eu d’activité que pendant les deux premières semaines du mois, les chiffres étaient “très positifs”, réalisant un chiffre d’affaires de 22,4 millions d’euros, pratiquement les mêmes données qui ont tout quitté le mois de mars 2019 (23,8 millions d’euros).

“Ces premiers mois de l’année de normalité totale ont fait de cette baisse de 63,78% une donnée encore plus catastrophique et ont sauvé, d’une certaine manière, les données du secteur“Ils l’ont reconnu. Les mois suivants de 2020, caractérisés par le confinement et les restrictions subséquentes, ont atteint des niveaux historiquement bas.

AOÛT, LE PIRE MOIS

Le mois d’août a été facturé 3,6 millions d’euros, étant le pire chiffre mensuel de l’année 2020 et en supposant une diminution de 85,35% par rapport à la période précédente.

Concernant les données de facturation par les communautés autonomes, La Catalogne en tête de liste, atteignant le chiffre de 28,2 millions d’euros. Suivi de près Andalousie (26,3 millions d’euros) et Madrid (22,8 millions d’euros). Par province, le premier de la liste est Madrid (22,8 millions d’euros), suivi de Barcelone (21,2 millions d’euros) et de Séville (6,2 millions d’euros).