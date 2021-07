Les ventes de billets spatiaux de Blue Origin approchent les 100 millions de dollars

Oliver Daemen, Mark Bezos et Jeff Bezos écoutent leur coéquipier de New Shepard, Wally Funk, décrire leur voyage spatial suborbital. (Photo . / Alan Boyle)

VAN HORN, Texas – Blue Origin n’a pas encore révélé combien il facture pour les voyages spatiaux suborbitaux, mais le fondateur Jeff Bezos a déclaré que son entreprise spatiale avait déjà rapporté près de 100 millions de dollars de ventes privées.

Et ces ventes ont été réalisées avant même le premier vol en équipage d’aujourd’hui de la fusée New Shepard de Blue Origin, avec Bezos et trois coéquipiers à bord.

La première grande étape de l’effort de vente de Blue Origin a été la vente aux enchères du mois dernier pour un siège libre sur le vol d’aujourd’hui. Un soumissionnaire qui n’a pas encore été identifié a remporté la réservation au prix de 28 millions de dollars, mais Blue Origin a déclaré que le soumissionnaire avait dû reporter cette réservation en raison d’un conflit d’horaire. C’est ainsi qu’Oliver Daemen, 18 ans, a fini par voler aujourd’hui. Il est ainsi devenu le plus jeune astronaute du monde.

Après l’enchère, les dirigeants de Blue Origin ont contacté certains des enchérisseurs qui ont perdu l’enchère pour offrir des sièges sur les vols de suivi.

“Une chose que nous avons découverte lors du processus d’enchères, et ce que nous avons fait en tant que ventes privées – nous approchons déjà des 100 millions de dollars de ventes privées, et la demande est très, très élevée”, a-t-il déclaré lors d’une conférence après l’atterrissage. briefing au port spatial de Blue Origin dans l’ouest du Texas.

Bezos a laissé entendre que Blue Origin poursuivrait son approche de vente privée. “Nous allons garder après cela”, a-t-il déclaré.

Le premier équipage spatial suborbital de Blue Origin fait une séance de photos devant le propulseur de fusée New Shepard qui les a soulevés vers le ciel, puis s’est envolé pour un atterrissage. (Photo . / Alan Boyle)

Le fait que le prix demandé soit encore largement un mystère est inhabituel. Les fournisseurs de lancement et leurs clients sont généralement réticents à parler des étiquettes de prix, mais les estimations fuient néanmoins.

Par exemple, le prix d’un voyage orbital vers la Station spatiale internationale dans la capsule Crew Dragon de SpaceX est estimé à environ 55 millions de dollars, et Virgin Galactic facturait 250 000 $ aux passagers de l’espace suborbitaire avant la suspension des ventes il y a plusieurs années.

Blue Origin devrait facturer beaucoup plus de 250 000 $ pour approcher les 100 millions de dollars de ventes si rapidement.

Bezos a déclaré que deux autres vols New Shepard en équipage devraient augmenter d’ici la fin de l’année. “Ce que nous ferons l’année suivante, je ne suis pas encore sûr”, a-t-il déclaré. « Nous allons le découvrir. » Dans tous les cas, il vise à établir une cadence rapide et à construire plus de fusées.

“Ce n’est pas seulement de l’aventure… mais c’est aussi important, car ce que nous faisons est la première étape de quelque chose de grand”, a-t-il déclaré. «Et je sais ce que ça fait. Je l’ai fait il y a près de trois décennies avec Amazon.

Bezos s’est retiré de son poste de PDG chez Amazon au début du mois et a reconnu aujourd’hui qu’il utiliserait une partie du temps libéré pour se concentrer sur Blue Origin. “Je vais partager mon temps entre Blue Origin et le Bezos Earth Fund”, a-t-il déclaré. “Le Bezos Earth Fund concerne le changement climatique et la durabilité … et il y aura une troisième chose, et peut-être une quatrième, mais je ne sais pas encore ce que c’est.”

Avant le lancement d’aujourd’hui, Bezos a noté que de nombreux astronautes ont déclaré avoir ressenti un changement de perspective lorsqu’ils ont regardé la Terre depuis l’espace. Après l’atterrissage, l’individu le plus riche du monde a déclaré qu’il pouvait également ressentir le changement.

“La partie la plus profonde pour moi était de regarder la Terre et de regarder l’atmosphère de la Terre depuis l’espace”, a-t-il déclaré. « Tous ceux qui sont allés dans l’espace disent ceci : que ça les change quand ils la regardent, et ils sont émerveillés et émerveillés par la Terre et sa beauté, mais aussi par sa fragilité. Et je peux en témoigner.

Le point de presse d’aujourd’hui a été riche en cérémonies et en célébrations, y compris l’annonce par Bezos d’un nouveau programme de prix de 100 millions de dollars appelé Courage and Civility Award. Deux des prix ont été remis sur scène au commentateur politique Van Jones et au chef/philanthrope Jose Andres.

Voici d’autres faits saillants de la vaste conférence de presse d’aujourd’hui :

Les quatre avions spatiaux ont reçu des épingles conçues sur mesure qui sont censées servir d’équivalent des ailes d’astronaute de Blue Origin. Les épingles incorporent le logo en plumes de l’entreprise, des ailes qui prennent la forme de la lettre A et un minuscule saphir bleu représentant la Terre. Parmi les personnalités présentes au rassemblement figuraient deux filles du regretté astronaute de la NASA Alan Shepard, qui a effectué un vol spatial suborbital important en 1961 et a été l’homonyme du vaisseau spatial New Shepard. Pendant son vol, Bezos portait un collier avec un pendentif plume Blue Origin – et lors du briefing, il a donné le collier à sa mère, Jacklyn Bezos. Un morceau de tissu du Wright Flyer de 1903, un médaillon en or commémorant le premier vol en ballon en 1783 et les lunettes d’aviateur que la pilote pionnière Amelia Earhart portait lors de son vol transatlantique en solo en 1932 figuraient parmi les souvenirs volés à New Shepard. Bezos est allé jusqu’à modeler les lunettes. Se tournant vers l’une de ses coéquipières, la pionnière de l’aviation Wally Funk, Bezos a déclaré: “J’aime penser que si Amelia était ici, elle serait très, très fière de Wally.” Wally Funk, qui est maintenant le plus vieux vol spatial du monde à l’âge de 82 ans, a volé la vedette avec sa critique enthousiaste du trajet. « Je veux y retourner, vite ! » elle a dit. Les quatre pilotes, y compris le frère de Jeff, Mark, pouvaient être vus en train de faire de la gymnastique zéro-G dans une vidéo publiée par Blue Origin. Nous avons enregistré cette séquence dans le lien vidéo YouTube ci-dessous :