Les ventes de Chromebooks ont augmenté de 275% au premier trimestre; Les expéditions de tablettes Amazon grimpent de près de 200%

Tout le monde avait besoin d’un nouvel ordinateur en 2020, et pour beaucoup de gens, cela a fini par être un Chromebook. (Carte Canalys; cliquez pour agrandir)

Malgré des pénuries de fabrication, le marché mondial des PC a connu son quatrième trimestre consécutif de croissance, avec des expéditions de nouveaux systèmes en hausse de 53,1% d’une année sur l’autre pour le premier trimestre à 122,1 millions d’unités et les Chromebooks de Google enregistrant un énorme pic de 274,6% à 12 millions d’unités.

Ces données proviennent du cabinet d’analystes Canalys, dont le siège est à Singapour, qui a publié mardi son dernier rapport sur le marché international des PC.

Les ventes d’ordinateurs personnels dans le monde sont en hausse depuis l’année dernière, grâce à l’adoption généralisée des mesures de travail à domicile et de l’enseignement à distance.

Les Chromebooks en général ont enregistré des chiffres d’expédition records au premier trimestre de 2021, HP, Lenovo, Acer, Samsung et Dell faisant partie des cinq principaux fournisseurs du marché. HP en particulier représente 36,4% du marché des Chromebooks, soit près du double de sa part par rapport à la même période l’an dernier.

«Alors que le secteur de l’éducation représente toujours la majorité des [Chromebook] expéditions, leur popularité auprès des consommateurs et des clients commerciaux traditionnels a atteint de nouveaux sommets au cours de l’année dernière », a écrit Brian Lynch, analyste de recherche chez Canalys.

Le Chromebook est généralement considéré comme une option de faible puissance mais abordable qui fonctionne principalement à partir d’applications Web, ce qui en fait un choix judicieux pour les consommateurs qui ont dû passer au travail à distance à court terme. Nous commençons également à voir quelques Chromebooks haut de gamme pour les utilisateurs plus avancés, à des prix qui rivalisent ou surpassent un ordinateur portable Windows à peu près équivalent.

L’année dernière, les Chromebooks ont dépassé les ventes de Mac dans le monde pour la première fois, réduisant ainsi la part de marché de Windows.

Huawei s’est effectivement retiré du marché fin 2020, laissant Lenovo et Amazon combler le vide. (Carte Canalys; cliquez pour agrandir)

Canalys a également publié des chiffres du secteur des tablettes. Samsung, Lenovo et Amazon ont tous enregistré des gains; Amazon a notamment vu ses expéditions de tablettes grimper de 197,9% au cours des 12 derniers mois. Apple a perdu un peu de terrain depuis l’année dernière, avec 38,2% de part de marché en 2021 contre 38,6% au premier trimestre 2020, mais il expédie toujours presque le double des tablettes de son plus proche concurrent.

«Même au-delà de la saison des fêtes traditionnellement forte, les fournisseurs constatent une demande élevée car le besoin de puissance de calcul et de connectivité abordables persiste», a déclaré Himani Mukka, analyste de recherche chez Canalys. «À un moment où le marché global des PC est confronté à un resserrement de l’offre, les fournisseurs qui proposent de solides offres de tablettes ont été en mesure de tirer des gains encore plus importants de la demande accrue d’accès à l’écran et de la productivité à distance provoquée par la pandémie.»

Huawei perd sur les tablettes, Canalys enregistrant une forte perte globale de 6% de part de marché. Cela peut être attribué à la décision de Huawei en novembre, à la suite des sanctions américaines, de scinder sa marque Honor en sa propre société indépendante.

Le marché des PC de bureau, en comparaison, a diminué de 4% au cours des deux dernières années, bien qu’il ait connu une légère hausse au cours de 2020. Il serait facile de blâmer ces ventes en baisse pour la pénurie de puces qui affecte l’électronique dans le monde depuis le début de l’année dernière – si l’offre ne peut pas répondre à la demande, attendez-vous à ce que la demande diminue – mais les estimations de Canalys montrent que la baisse a commencé au quatrième trimestre de 2019.

Bien que le rapport Canalys n’y parle pas, les ventes d’ordinateurs de bureau en général sont en baisse lente depuis des années.

D’autres analystes ont imputé l’abandon des ordinateurs de bureau à la croissance croissante d’autres parties du marché de l’informatique, telles que les solutions cloud et les smartphones plus puissants. Un utilisateur moderne n’a pas nécessairement besoin d’un PC de bureau complet, en particulier face à des solutions plus abordables comme le Chromebook.