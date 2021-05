Les ventes de climatisation sont en hausse. Leur pollution climatique est un problème.

Le dioxyde de carbone reçoit la renommée et l’attention des gaz à effet de serre. Mais il y en a d’autres qui sont encore plus efficaces pour piéger la chaleur; ils n’existent que dans des concentrations beaucoup plus petites, de sorte qu’ils ne sont généralement pas soumis au même niveau d’examen ou de réglementation.

Les États-Unis visent enfin un type important de ces superpolluants moins connus: les hydrofluorocarbures, ou HFC, qui sont utilisés dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. L’Environmental Protection Agency a annoncé lundi une règle, rapportée pour la première fois par Lisa Friedman du New York Times, selon laquelle elle éliminera le liquide de refroidissement à 85% au cours des 15 prochaines années. L’EPA estime que la règle réduirait l’équivalent de 4,7 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone de 2022 à 2050, soit environ l’équivalent de trois ans de pollution du secteur électrique américain.

Les HFC ne sont utilisés dans les appareils ménagers que depuis les années 1990, en remplacement des produits chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone, mais leur utilisation a augmenté à un rythme effrayant. Alors que les HFC ne représentent encore qu’environ 1 pour cent des émissions totales de gaz à effet de serre, ils sont des milliers de fois meilleurs pour piéger la chaleur que le carbone sur une période de 20 ans.

Les HFC mondiaux non réglementés ajouteraient un autre demi-degré Celsius de réchauffement. Ce demi-degré est crucial à éviter – c’est la différence entre le monde que nous avons aujourd’hui et celui que nous aurons bientôt à 1,5 degré Celsius, et signifie des mauvaises récoltes, des étés sans glace dans l’Arctique et des villes confrontées à des inondations ingérables.

Et il est particulièrement important de commencer à éliminer les HFC dès maintenant, car le stock mondial de climatiseurs augmente rapidement dans un monde qui se réchauffe: selon la Coalition des Nations Unies pour le climat et l’air pur, 10 unités de climatisation seront vendues chaque seconde pour les 30 prochaines années. Les produits chimiques alternatifs ont tous un impact sur le réchauffement climatique, mais les options naturelles (c’est-à-dire non artificielles) ont une empreinte beaucoup plus petite, selon Project Drawdown. L’ammoniac, par exemple, n’a pratiquement aucun impact.

C’est pourquoi la nouvelle proposition de règlement de l’EPA qui fixe le premier plafond pour la fabrication et l’importation de HFC aux États-Unis est une très bonne nouvelle.

Mais après des années où le président Donald Trump a assommé la politique climatique américaine, une autre grande tâche attend le président Joe Biden pour freiner les HFC: ratifier l’amendement de Kigali de 2016 au protocole de Montréal, l’accord mondial visant à réduire progressivement ces produits chimiques dangereux de 85% avant 2050. C’est l’un des nombreux amendements qui ont été ajoutés au Protocole de Montréal depuis 1987, un traité qui a été utilisé pour éliminer progressivement les produits chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone.

Chacun de ces amendements a été ratifié et mis en œuvre avec succès par les États-Unis – à l’exception de Kigali, celui qui est intervenu juste au moment où Trump et les républicains ont pris le pouvoir et ont paralysé l’action climatique.

Juste avant que le président Barack Obama ne quitte ses fonctions, son administration a aidé à négocier l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal pour éliminer les HFC et les remplacer par des produits chimiques de remplacement.

À ce jour, plus de 110 pays ont ratifié l’Amendement de Kigali, dépassant ainsi le seuil pour qu’il entre en vigueur. Les États-Unis ne font toujours pas partie des pays qui l’ont ratifié car Trump n’a jamais soumis l’amendement de Kigali au Sénat pour ratification.

«Il est important d’agir rapidement» sur les polluants HFC, a déclaré le directeur du climat et de l’énergie propre du Conseil de défense des ressources naturelles, David Doniger, notant que les progrès sur les HFC se poursuivaient malgré Trump. Doniger pense que le Congrès peut enfin ratifier l’amendement sur une base bipartite, ce qui assurerait un degré de permanence pour les actions de Biden et l’assurance au monde avant les prochaines négociations mondiales sur le climat.

Alors que l’administration Trump a hésité sur les HFC, 17 États américains ont adopté des interdictions ou des restrictions pour commencer leur réduction progressive. Maintenant, il y a enfin un élan. Biden a récemment annoncé avec la Chine que les États-Unis soutiendraient les objectifs de l’amendement de Kigali, et Biden soumettra enfin le traité au Sénat pour le ratifier.

La signature du traité aurait probablement moins d’impact que la réglementation de ces émissions par les États-Unis. Mais l’EPA ne pouvait pas le faire seule, car en 2017, un tribunal fédéral a annulé la première tentative de l’EPA Obama de réglementer les HFC, affirmant que l’agence n’avait pas d’autorité en vertu de la Clean Air Act. Puisque le Congrès a déjà donné à l’EPA le pouvoir de réglementer, la prochaine étape sera d’accepter les commentaires du public et de finaliser la règle plus tard cette année.

La mise à jour des mandats de l’EPA a bénéficié d’un soutien bipartisan et de l’industrie, mais le Congrès n’a agi qu’à la fin de 2020, lorsqu’il a finalement adopté une mesure dans la loi américaine sur l’innovation et la fabrication (AIM) enjoignant à l’EPA de réglementer les HFC. Bien que les membres des deux partis aient adhéré à la proposition, il était encore difficile de convaincre les principaux républicains du Sénat de joindre la mesure à l’omnibus de fin d’année.

L’un des derniers éléments retenus est le rôle du gouvernement fédéral dans l’élimination progressive de ce superpolluant. C’est une leçon que nous devons réapprendre encore et encore sur l’importance du rôle joué par un Congrès proactif dans l’accélération de l’adoption de solutions climatiques. Les HFC sont un élément important de la solution.

«Alors que nous élaborons des politiques [to limit warming to] 1,5 degré ou 2 degrés Celsius, vous ne pouvez pas espérer y arriver si vous allez ajouter un demi-degré entier en HFC, il est donc absolument essentiel d’atteindre ces objectifs », a déclaré Doniger.