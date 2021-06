Les ventes de diesel chutent de 20% début juin alors que la demande chute dans un contexte de prix élevés

in

Les dernières données officielles des ventes pour l’ensemble du secteur sont disponibles pour avril, lorsque la consommation globale de produits pétroliers était tombée à 17 MT, le plus bas enregistré depuis septembre 2020.

Les ventes de diesel en Inde ont chuté de 19,7% à 762 000 tonnes au cours des six premiers jours de juin, par rapport à l’année précédente, signalant une demande réduite en raison de la flambée des prix de détail du carburant.

Les ventes de diesel en mai avaient légèrement augmenté de 1,4% en glissement annuel pour atteindre 4,9 millions de tonnes (MT). Il s’agit des chiffres de vente des sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État (OMC) qui représentent environ 90 % de l’approvisionnement total du pays.

Les ventes de diesel contribuent à environ 40% de la consommation totale de produits pétroliers et la baisse de la demande signale que la réimposition des restrictions de verrouillage avec la deuxième vague du coronavirus dans de nombreuses régions a ralenti la consommation industrielle et commerciale.

Cependant, un responsable de l’industrie a souligné que la différence de demande est plus élevée également parce qu’il n’y a pas eu de dimanche au cours des six premiers jours de juin 2020. Les ventes d’essence OMC au cours des six premiers jours de juin étaient de 260 000 tonnes, soit 18,5 % de moins qu’en juin 2020.

L’essence vendue par les OMC en mai était de 1,8 MT, soit 12,9% de plus qu’au même mois en 2020. Cependant, les ventes d’essence sont restées bien inférieures aux 2,5 MT vendues en mai 2019, lorsqu’il n’y avait pas eu de verrouillage pour réduire la propagation du coronavirus. Pas moins de 6,9 ​​tonnes de diesel ont été vendues en mai 2019.

La demande de carburant pour turbines d’aviation (ATF) des OMC en mai, à 249 000 tonnes, était 2,3 fois supérieure à la période correspondante de l’année dernière, mais restait 61,3% inférieure aux niveaux de mai 2019, car plusieurs restrictions restaient imposées sur les voyages inter-États. Les ventes d’ATF au cours des six jours de juin se sont élevées à 30 000 tonnes, soit 14,3% de moins qu’à la même période l’an dernier. Les ventes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont été de 2,2 MT en mai, soit 6,3% de moins qu’en mai 2020.

