Les ventes de disques vinyles sont en hausse de 108,2% cette année, mais tout le monde n’est pas ravi

Bien que les ventes de disques vinyles aux États-Unis aient augmenté de 108,2% d’une année sur l’autre au cours des six premiers mois de 2021, un certain nombre d’acteurs indépendants et de maisons de disques expriment leur frustration face à l’impact de la hausse de popularité sur le processus de production – et s’éloignent complètement du format. .

MRC Data a récemment divulgué la croissance à trois chiffres des ventes de disques vinyles dans son rapport semestriel 2021, couvrant le 1er janvier jusqu’au 1er juillet. Selon cette analyse, les ventes de vinyle LP aux États-Unis ont dépassé les 19,2 millions d’unités au cours des deux premiers trimestres de 2021, en hausse de 108,2% par rapport aux 9,2 millions d’unités du premier semestre 2020. De plus, la panne a révélé que le vinyle avait dépassé les ventes de CD aux États-Unis « pour la première fois au milieu de l’histoire de MRC Data (depuis 1991) ».

Plus que quelques actes grand public capitalisent sur la tendance, indique également le rapport, car Taylor Swift a revendiqué la première place sur la liste des «Meilleurs albums vinyles» avec Evermore (143 000 unités vendues au cours de la période).

Fine Line de Harry Styles (125 000 unités) – qui a longtemps performé sur vinyle – a pris la deuxième position, suivi de Good Kid MAAD City de Kendrick Lamar (99 000 unités), When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish? (89 000 unités) et Prince’s Purple Rain (86 000 unités). Michael Jackson (Thriller, 86 000 unités), Billie Eilish (Don’t Smile At Me, 83 000 unités), Taylor Swift (Folklore, 82 000 unités), Queen (Greatest Hits, 75 000 unités) et Fleetwood Mac (Rumeurs, 73 000 unités) complété la liste.

Compte tenu de ces chiffres, de la demande correspondante des fans et des maisons de disques et des conséquences de revers malheureux liés à la production, les professionnels du secteur indépendant contestent et s’éloignent de l’espace vinyle contemporain, selon un rapport de Pitchfork.

Soulignant l’attente d’un an que certains créateurs doivent endurer avant de recevoir leurs commandes de vinyles (certes chères), la pièce met en lumière les inquiétudes de personnes telles que Britt Brown de Not Not Fun Records. “Cette crise du retournement du vinyle est de loin la pire que j’aie jamais connue”, a déclaré le co-fondateur de 100% Silk Brown, qui a en outre communiqué que la réalité moins qu’encourageante “soulève la question de savoir si le format continuera même à être viable.

D’autres ont fait écho à la position et ont clairement indiqué qu’ils se tournaient vers des CD et des cassettes relativement faciles à fabriquer, afin de continuer à offrir des sorties physiques aux fans dédiés. D’autant plus que les ventes de disques vinyles montrent peu de signes de ralentissement, il vaudra la peine de surveiller le paysage dans les semaines et les mois à venir.

Et sur ce front, il convient de noter en conclusion que des débutants en vinyle comme Qrates ont émergé pour aider les artistes à tirer profit du format tout en minimisant le risque financier (et en évitant l’attente potentiellement longue) associé au pressage des disques. De plus, un autre sous-produit de la croissance du format, un studio d’enregistrement commun, une installation de pressage de disques (le premier en Caroline du Nord), un magasin de disques et un café, Citizen Vinyl, ont ouvert l’année dernière.