Les ventes de Farfetch au premier trimestre ont augmenté de 46,4% – WWD

Farfetch a gagné plus de terrain au premier trimestre.

Les revenus de la plateforme de luxe pour les trois mois terminés le 31 mars ont augmenté de 46,4% à 485,1 millions de dollars, contre 331,4 millions de dollars un an plus tôt. La valeur marchande brute des ventes sur la plate-forme a augmenté de 50% pour atteindre 916 millions de dollars.

Les pertes ajustées avant intérêts, impôts et amortissements se sont améliorées à 19 millions de dollars par rapport à 22 millions de dollars il y a un an.

Les bénéfices après impôts pour le trimestre étaient une aberration comptable et totalisaient 517 millions de dollars, y compris un avantage hors trésorerie de 660 millions de dollars provenant des «éléments détenus à la juste valeur et des réévaluations».

José Neves, fondateur, président et chef de la direction de la société, a déclaré que l’année avait commencé plus fort que prévu.

«Nos partenariats de marque n’ont jamais été aussi solides, et nos initiatives de développement de la clientèle et de la marque résonnent bien pour faire connaître notre proposition de valeur et fidéliser nos précieux consommateurs», a déclaré Neves. «Je suis également très enthousiasmé par la réaction positive des consommateurs à notre récent lancement sur le pavillon de luxe de Tmall et par l’élan qui se développe derrière notre vision du nouveau commerce de luxe, telle que nous la voyons être adoptée par les partenaires de luxe du monde entier. Je suis plus que jamais confiant dans notre position pour saisir les opportunités de croissance importantes que nous considérons comme un catalyseur numérique de l’industrie mondiale du luxe – une opportunité de près de 300 milliards de dollars sur laquelle nous restons concentrés au laser et prévoyons de continuer à investir pour offrir une valeur significative. à long terme.”

Neves est devenu – ou va devoir être – l’un des principaux multitâches de la mode alors qu’il poursuit sa vision déclarée de devenir «un système d’exploitation pour l’industrie» ainsi qu’un partenaire technologique et un facilitateur numérique.

Alors que les propres marques de Farfetch, telles que Palm Angels dans son unité New Guards Group et son avant-poste de vente au détail Browns, détiennent des stocks, la société est avant tout un connecteur.

Dernièrement, Neves a noué des relations assez importantes, comme l’accord pour mettre Farfetch sur Tmall, rendu possible grâce à un méga partenariat avec Alibaba et la Compagnie Financière Richemont (un accord qui a également reçu un certain adhésion de François-Henri Pinault, associé directeur d’Artemis, qui possède un autre géant du luxe, Kering).

Les racines de Farfetch sont dans sa plate-forme, où il fournit un espace numérique pour les boutiques à vendre aux clients. Aujourd’hui, la société propose plus de services, des suggestions de style personnalisées par e-mail pour les consommateurs à un magasin physique entièrement connecté et intégré mis en place pour les commerçants.

Neves et son équipage fournissent l’espace où se déroule le commerce et vendent des fonctionnalités à la carte.

En termes technologiques, il s’agit d’un modèle commercial évolutif – certaines nouvelles capacités peuvent être inventées une fois, puis vendues plusieurs fois, produisant des bénéfices de plus en plus importants en cours de route à un coût supplémentaire minime.

Bien que cela ait contribué à aiguiser l’appétit de Wall Street, les investisseurs semblent avoir chaud et froid sur Farfetch. L’action s’est échangée jusqu’à 73,87 $ en février et a clôturé en baisse de 4,4% jeudi à 37,03 $, ce qui lui donne une capitalisation boursière de 13,1 milliards de dollars. À la suite de la mise à jour trimestrielle, les actions ont glissé de 2,8% après les heures d’ouverture.

Farfetch se développe encore à certains égards à l’ancienne, ainsi qu’avec l’expansion des catégories.

L’année prochaine, il prévoit de se lancer dans la catégorie beauté avec le souci de présenter aux consommateurs un look complet.

Alors que de nombreux grands noms de la beauté – protecteurs comme toujours de leurs noms de marque et de leur positionnement – ont été timides à propos des plates-formes numériques, certaines marques de mode qui sont fans de Farfetch pourraient également y voir un bon foyer pour leurs produits de beauté.

L’entreprise pourrait également chercher à construire ou à acheter d’autres ponts vers la beauté. WWD a rapporté le mois dernier que Farfetch avait eu des entretiens avec la société de beauté de luxe de Cassandra Grey Violet Grey pour une éventuelle acquisition ou un partenariat.

