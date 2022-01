Les ventes de fausses cartes de vaccins sont une entreprise en plein essor alors qu’Omicron monte en flèche

Les fausses cartes de vaccin se vendent comme des fous … et la demande a augmenté au cours des dernières semaines, en plein milieu de la vague d’omicron.

Tout d’abord, c’est terrible, et si ce n’est pas un crime… ça devrait l’être. Les cartes coûtent environ 250 $… 50 $ de plus qu’elles ne l’étaient en septembre, ce qui signifie que la demande est élevée.

On nous dit que des milliers de personnes colportent de fausses cartes de vaccins… assez choquantes.

Les personnes qui étudient la vague de fausses cartes nous disent que le prix des fausses cartes continuera d’augmenter à mesure qu’Omicron se propage et que les gens doivent prouver qu’ils ont été piqués … et les vacances expliquent l’augmentation des ventes.

Les cartes étaient à l’origine vendues sur le dark web, mais les vendeurs se sont enhardis alors que tout devient encore plus politique et ils vendent maintenant les cartes beaucoup plus ouvertement … sur divers forums et salons de discussion.

Nous devrions tous être préoccupés par Omicron, mais pas paniqués. Si vous êtes complètement vacciné – et surtout si vous avez reçu un rappel – vous êtes hautement protégé. Mais si vous n’êtes pas vacciné, vous courez un risque plus élevé de tomber gravement malade à cause de COVID-19, d’être hospitalisé et de mourir. – Président Biden (@POTUS) 23 décembre 2021 @POTUS

Plus tôt cette semaine, Président Biden a averti sur Twitter que les cas de COVID continueraient d’augmenter et il semble bien que nous nous dirigeons vers un hiver sombre.