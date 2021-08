Les ventes de Firmenich accélèrent au deuxième semestre de l’exercice – WWD

in

PARIS – Firmenich a déclaré que ses ventes au cours de son dernier exercice ont augmenté de 10,2 pour cent, propulsées par un rebond de son activité de parfumerie fine et des acquisitions.

Le plus grand fournisseur privé de parfums et d’arômes au monde, basé à Genève, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,27 milliards de francs suisses, soit 4,67 milliards de dollars, au cours de l’exercice clos le 30 juin. Sur une base organique à taux de change constant, les ventes ont augmenté de 4,7 % en glissement annuel. mais y compris les acquisitions, les revenus ont augmenté de 16,8 %.

Au second semestre de son exercice, Firmenich a connu une accélération de ses ventes, grâce à la poursuite de la dynamique de ses deux divisions et au rebond de la parfumerie fine. Le chiffre d’affaires de l’activité parfumerie fine du groupe progresse de 39 % à périmètre constant.

Givaudan, un autre grand fournisseur suisse de parfums et d’arômes, a annoncé en juillet que son activité de parfumerie fine avait rebondi au deuxième trimestre, après avoir également été durement touchée par la pandémie de coronavirus.

Les fabricants et les fournisseurs de parfums fins ont vu leur activité s’arrêter au début de la crise des coronavirus, et il a fallu des mois pour reprendre le dessus.

Chez Firmenich pour l’année, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ou EBITDA, était de 874 millions d’euros, en hausse de 6,2 %.

Firmenich a enregistré une croissance des ventes à deux chiffres, en termes organiques à taux de change constant, sur ses marchés clés : l’Amérique du Nord, la Chine et l’Inde.

“Tout au long de l’année, nous avons continué à investir pour nous positionner pour l’avenir, et je pense que nous sommes bien placés pour saisir les opportunités qui se présenteront après la crise”, a déclaré Patrick Firmenich, président du conseil d’administration de la société, dans un communiqué. .

A périmètre constant, les ventes de la division Parfumerie et Ingrédients du groupe sont en hausse de 4,4%, tandis que celles de la division Taste and Beyond progressent de 5,2%.

Le cash-flow libre de Firmenich a augmenté de 12,5% à 511 millions de francs suisses.

En mai 2020, l’entreprise a finalisé son acquisition des Dérivés Résiniques et Terpénique, ou DRT, qui crée des ingrédients renouvelables, durables et naturellement glanés à partir de terpènes et de dérivés de colophane, principalement de pins.

« L’acquisition transformationnelle de DRT, un leader des ingrédients renouvelables d’origine naturelle, a permis à Firmenich de créer la principale plateforme d’innovation au monde pour les ingrédients renouvelables, biodégradables et durables pour les parfums, les arômes et la nutrition », a déclaré Firmenich. « Cela nous a permis de répondre à la demande croissante de nos clients pour des produits durables, un moteur de croissance clé à long terme pour notre industrie. »

La société a noté qu’au cours du second semestre de son exercice, DRT a enregistré un rebond significatif de ses revenus et une amélioration de sa rentabilité.

« Nous sommes confiants dans l’adéquation stratégique de cette acquisition et dans l’avantage concurrentiel à long terme fourni par notre accès unique et exclusif aux ingrédients renouvelables », a déclaré Firmenich.

Pour en savoir plus, consultez :

Firmenich, Symrise, IFF et Givaudan forment FSAC

Givaudan investit dans l’incubateur chinois de parfums et de beauté Next Beauty

L’activité Parfums de Givaudan rebondit au premier semestre