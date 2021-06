Les ventes de H&M dépassent les niveaux pré-pandémiques – WWD

PARIS – Le groupe H&M a déclaré que les ventes avaient dépassé les niveaux d’avant la pandémie ces dernières semaines, mais que les activités continuaient d’être affectées par les perturbations liées à la crise.

“Alors que de plus en plus de personnes sont vaccinées, un certain nombre de marchés ont progressivement permis la réouverture des magasins et la forte reprise du groupe H&M se poursuit”, a déclaré le détaillant suédois de mode rapide dans un communiqué.

Au deuxième trimestre se terminant le 31 mai, H&M a enregistré une hausse de 75 % de ses ventes par rapport à la même période l’année dernière, lorsqu’une vague de fermetures de magasins a balayé son vaste réseau de vente au détail.

Entre le 1er et le 13 juin, les ventes ont augmenté de 35 % en monnaies locales, soit une hausse de 2 % par rapport à 2019.

Alors que le chiffre d’affaires trimestriel était légèrement inférieur aux attentes des analystes, les progrès enregistrés au début du troisième trimestre sont en avance sur les prévisions du consensus, ont déclaré les analystes de Berenberg dans une note de recherche aux clients, prédisant que les prévisions resteraient globalement inchangées.

H&M a signalé les restrictions liées à la pandémie en cours dans les opérations des magasins, les magasins en Allemagne et en France étant pour la plupart fermés tout au long de la période. Des signes d’amélioration ont toutefois été observés au cours du trimestre, le nombre de magasins fermés passant de plus d’un millier au début de la période à 140.

Le groupe, qui exploite Cos, Monki, & Other Stories, Arket et Weekday en plus de H&M, a réduit ses coûts – suppression d’emplois en Espagne, par exemple – et renégocié les baux de son réseau de vente au détail depuis la pandémie. Avant COVID-19, elle s’était engagée dans une refonte des opérations pour améliorer les services numériques et enrichir son offre. Des signes d’amélioration avaient commencé à apparaître au fur et à mesure que la crise frappait.

Les dirigeants du groupe ont déclaré qu’ils évalueraient en permanence la flotte de magasins physiques, même s’ils constatent un intérêt de la part des clients à retourner faire leurs achats en personne lorsque cela est possible. Ces dernières années, le groupe a mis l’accent sur l’intégration des avenues de shopping numériques avec les magasins comme une priorité clé.

Les prévisions tablent sur un rythme de reprise modeste pour l’industrie de la mode rapide.

La semaine dernière, le propriétaire de Zara, Inditex, a fait état d’une amélioration de ses activités au cours des dernières semaines, avec une augmentation de 5% des ventes en devises locales entre le 1er mai et le 6 juin.

Voir plus :

Les ventes de mai chez Inditex ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie

H&M confiant sur les perspectives post-pandémiques

La Fondation H&M lance une collection durable « Milliard de dollars »