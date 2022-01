Les ventes de janvier 2022 récupèrent les données prépandémiques

03/01/2022 à 15h31 CET

Noelia Pérez – iAhorro

Les soldes de janvier ont été avancées ce 2022 dans de nombreux établissements commerciaux. Il est déjà habituel qu’avant le 7 janvier, jour officiel de son ouverture, les magasins accrochent des affiches avec remises jusqu’à 70% dans certains de ses produits pour attirer les clients les plus retardataires qui n’ont pas encore fait les derniers achats de Noël ou qui n’ont pas encore décidé des cadeaux des Rois.

Malgré l’augmentation des cas de coronavirus Depuis quelques semaines, les Espagnols sont plus optimistes cette année : ils misent une nouvelle fois sur acheter dans les magasins physiques et le budget qu’ils prévoient de consacrer aux ventes de janvier est revenu aux niveaux d’avant la pandémie, après avoir augmenté de 3,44 % par rapport à l’année dernière, selon une enquête réalisée par le comparateur hypothécaire iAhorro.

De cette façon, les consommateurs prévoient de dépenser 96,33 euros par habitant En moyenne, une donnée quasi identique à celle collectée par la même enquête réalisée en janvier 2020, quelques mois seulement avant que le gouvernement ne décrète l’état d’alerte. Par les collectivités, Les résidents des îles Canaries (avec 82,34 euros par habitant en moyenne) et de Galice (84,33 euros) sont ceux qui s’attendent à dépenser le moins d’argent et ils sont en bas d’un classement qu’ils mènent, une année de plus, aux Basques (109,99 euros) et aux Navarrais (105,55).

De plus, l’achat au format physique récupère les données avant la pandémie. Actuellement, plus de la moitié (52,38%) des personnes interrogées par iAhorro choisissent de faire des achats lors de ces soldes dans un magasin physique, une option qui a augmenté de plus de deux points par rapport à l’année dernière. Spécifiquement, 18,94 % des consommateurs achèteront avec une « remise physique & rdquor ;, contre 17,72 % qui le feraient en 2021; et 33,44 % le feront en « point de vente physique & rdquor ;, contre 32,34 % il y a un an.

« Les gens veulent revenir petit à petit pour essayer et voir le produit avant de l’acheter. Cela arrive surtout avec la mode et dans les ventes le textile a un grand poids, assure Antonio Gallardo, expert de Banqmi, le comparateur financier d’iAhorro.

Au contraire, les achats en ligne chutent de plus de quatre points et sont désormais choisis par 40,44% des Espagnols: 16,33% optent pour la « remise en ligne & rdquor; (17,04 % en 2021) et 24,11 % pour le point de vente également en ligne (27,32 % il y a un an).

La piste de janvier s’étend de novembre à mars

La traditionnelle pente de janvier s’allonge, la période des offres s’allongeant chaque année un peu plus. Il existe des magasins dans lesquels les remises commencent en novembre avec le Black Friday et ne se terminent qu’au printemps, avec la fin des soldes. Par conséquent, notre poche (et notre compte bancaire) expérimente décaissements très difficiles à recouvrer.

A tel point que de plus en plus de personnes reportent les paiements pour ne pas avoir à les affronter toutes en même temps. Comment? Financement avec carte, soit par carte de crédit renouvelable ou normale. L’enquête iAhorro révèle que cette option est déjà privilégiée par les Espagnols : 34,33% la choisissent pour payer les dépenses des ventes 2022, contre 30,11% qui l’ont choisie il y a tout juste un an.

Presque dans la même proportion que l’option de financer avec une carte augmente, l’option de payer avec les gains du mois diminue. Cette alternative est en recul depuis plus de quatre ans : en 2019, 36,01 % des personnes interrogées l’ont choisie et cette année seulement 29,11 % l’ont fait. De plus, cette option perd plus de quatre points en une seule année.