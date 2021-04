Les ventes de jetons non fongibles commencent à chuter, les intérêts de NFT diminuent, l’auteur financier souligne l’offre excédentaire de NFT

Compartir

Les actifs et objets de collection de jetons non fongibles (NFT) commencent à voir une baisse des ventes et l’intérêt pour les NFT est également en baisse. En outre, une «offre excédentaire de NFT» serait dommageable pour le marché, selon James Surowiecki, auteur de «The Wisdom of Crowds».

En 2021, les jetons non fongibles ont fait fureur et l’industrie est devenue très populaire ces derniers mois. Du 7 mars au 13 mars 2021, le terme «NFT» recherché sur Google aux États-Unis a atteint un niveau record en atteignant 100 sur Google Trends (GT). Depuis lors, les enquêtes NFT ont glissé aux États-Unis à 92 la semaine suivante et à 95 la semaine dernière, sur la base des données GT d’aujourd’hui. Les requêtes globales sur le terme « NFT » sur Google sont passées d’un score de 100 à 95. La plus grande sous-région du monde dans laquelle Google recherche « NFT » vient de Chine. L’Ouganda, le Canada, Singapour et les États-Unis suivent respectivement. Données nonfungible.com pour les statistiques de 30 jours au 3 avril 2021. Le terme complet « jeton non fongible » selon les données GT, montre que le score a récemment chuté de 100 à 89. Le marché NFT NBA Top Shot a connu une baisse de et est tombé à ses pourcentages les plus bas à ce jour, sur la base des statistiques d’évaluation du marché au 3 avril 2021. Les chiffres de vente, les ventes en USD et les portefeuilles de marché actifs pour NFT ont également connu une baisse ces derniers jours sur la base des données nonfungible.com d’aujourd’hui. Les statistiques sur 30 jours montrent que les ventes de NFT ont chuté de plus de 80% par rapport aux détails de l’historique du marché nonfungible.com. L’auteur de « La sagesse des foules », James Surowiecki, dit que « l’histoire suggère que l’offre excédentaire est un moyen fiable de mettre fin à un boom, en particulier dans le cas des objets de collection ». James Surowiecki, l’auteur de « The Wisdom of the Crowds » a récemment écrit sur la sursaturation dans l’industrie NFT le 31 mars 2021. Surowiecki explique dans son article intitulé « Une offre excédentaire de NFT va tuer le poulet qui pond des œufs. Or » , que « les signes d’une offre excédentaire sont faciles à voir ». «Avec les NFT, le risque de surproduction est particulièrement aigu, car il n’y a personne en charge et les barrières à l’émission sont extraordinairement faibles; Vous pouvez littéralement créer un nouveau NFT en quelques minutes », explique l’éditorial de Surowiecki. Et contrairement aux bandes dessinées ou aux cartes de baseball, les NFT ne sont ni annulés ni jetés. En d’autres termes, la seule chose que nous savons vraiment sur les NFT, c’est que dans un mois, il y en aura plus qu’aujourd’hui. »

Que pensez-vous de la baisse des ventes, de l’intérêt et des risques d’offre excédentaire de NFT? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/non-fungible-token-sales-begin-to-dive-nft-interest-declines-finance-author-highlights-nft-oversupply/