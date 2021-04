Les ventes de jetons non fongibles commencent à plonger, l’intérêt de NFT diminue, l’auteur financier souligne l’offre excédentaire de NFT

4 avril 2021 12:13 & nbspUTC

| Actualisé:

4 avril 2021 à 12:13 & nbspUTC

Par & nbspClark

L’unité de superficie des actifs et des objets de collection non fongibles (NFT) diminue pour voir les ventes baisser et l’intérêt pour les NFT diminue encore. En outre, il est dit qu’une «offre excédentaire de NFT» pourrait nuire au marché, selon James Surowiecki, l’auteur de «The knowledge of Crowds».

En 2021, les jetons non fongibles sont à la mode et, par conséquent, le commerce a fait l’objet de beaucoup de discussions au cours des deux mois précédents. Du 7 au 13 mars 2021, le terme «NFT» recherché sur Google aux États-Unis a atteint un sommet incomparable atteignant une centaine sur Google Trends (GT). Depuis lors, les requêtes pour les NFT se sont adoucies aux États-Unis à quatre-vingt-douze la semaine et quatre-vingt-quinze au cours de la semaine dernière, conformément aux informations GT actuelles. Les requêtes mondiales pour le terme « NFT » sur Google sont passées d’un score de cent à quatre vingt quinze. la plus grande sous-région du monde qui trie le «NFT» sur Google vient de Chine. L’Ouganda, le Canada, Singapour et les États-Unis suivent séparément.L’ensemble du terme «jeton non fongible», conformément aux informations de GT, montre le score récemment né de cent à quatre-vingt-neuf AN. et est né à ses pourcentages les plus bas à ce jour, conformément aux statistiques de mesure du marché du 3 avril 2021.Les chiffres des ventes, les ventes en USD et les portefeuilles de marché actifs pour les NFT ont également connu une baisse ces derniers jours, conformément à la tendance actuelle. données nonfungible.com. Les statistiques sur 30 jours montrent que les ventes de NFT sont nées à plus de 80% des détails de l’historique du marché de nonfungible.com. James Surowiecki, l’auteur de «La connaissance des foules» a récemment écrit sur la sursaturation dans le commerce des NFT le 31 mars 2021. Surowiecki explique dans son article dénommé «Une offre excédentaire de NFT va à Kill the Golden Goose», que «les signes d’une unité de surface excédentaire sont faciles à vérifier.» «Avec les NFT, le risque de surproduction est très aigu, car personne n’est coupable, et Par conséquent, les barrières à l’unité de zone d’approvisionnement sont donc très faibles – vous produirez virtuellement un tout nouveau NFT en un temps extrêmement court », explique l’éditorial de Surowiecki. «Et, contrairement aux bandes dessinées ou aux cartes de baseball, les NFT ne s’effondrent pas et ne sont pas jetés. En d’autres termes, le seul facteur dont nous réalisons réellement les NFT est qu’il y en aura plus d’un mois à partir des unités de surface actuellement. » Clark

Chef de la technologie.

