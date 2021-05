Les ventes de Khadi rebondissent fortement en FY21 malgré Covid après avoir atteint un creux record l’année précédente

KVIC avait lancé sa place de marché e-commerce début 2021 après l’avoir exécutée en mode bêta pendant quatre mois.

Malgré la pandémie, les ventes de Khadi ont pu rebondir au cours de l’exercice 2020-2021 avec une croissance de 3,6 fois par rapport à l’année précédente. Selon les données du tableau de bord du ministère des MPME, 2790 institutions Khadi impliquant 4,97 artisans de lakh ont déclaré 3079,13 crore de Rs, contre 2687 institutions de Khadi impliquant 4,96 artisans de lakh déclarant des ventes d’une valeur de 840,97 crore de Rs au cours de l’exercice 20. «Il y avait beaucoup de commandes gouvernementales que nous avions reçues l’année dernière. Pendant la pandémie, il n’y avait pas eu de vente mais nous avions lancé la vente en ligne qui soutenait notre croissance. De plus, après que les points de vente khadi ont été autorisés à ouvrir l’année dernière, un marketing agressif a été entrepris et les clients ont également commencé à accepter les produits locaux », a déclaré à Financial Express Online Vinai Kumar Saxena, président de la Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

Ventes Khadi (FY17-21)

Source: Tableau de bord du ministère des MPME

Surtout, les ventes de FY21 étaient les deuxièmes plus élevées des cinq dernières années. Les ventes annuelles de Khadi en FY19 étaient les plus élevées à Rs 3.215.13 crore avant de plonger à un niveau record en FY20. KVIC avait lancé sa place de marché e-commerce début 2021 après avoir fonctionné en mode bêta pendant quatre mois. En entrant sur le territoire du commerce électronique dominé par Amazon, Flipkart et les marchés verticaux tels que BigBasket et Grofers, KVIC avait des produits répertoriés dans des catégories telles que l’épicerie, les chaussures, les vêtements, les plantes médicinales, les épices, etc. Dans l’ensemble, le portail de commerce électronique, introduit en juillet de l’année dernière, avait enregistré des ventes en ligne brutes d’une valeur de plus de Rs 1,12 crore dans les huit mois suivant ses opérations.

«Nous avons ajouté plus de 527 nouvelles institutions Khadi et distribué plus de 50 000 nouveaux charkhas (aux artisans) et environ 10 000 métiers à tisser qui ont ajouté à la production. Bien que l’impact de la deuxième vague soit là, nous planifierons la croissance une fois le verrouillage levé. L’année dernière, plus de 28 masques lakh ont été vendus alors que chaque point de vente avait vendu entre 2000 et 3000 masques par jour. En outre, l’appel constant du gouvernement à adopter le khadi a contribué à la croissance », a ajouté Saxena.

KVIC avait réprimé l’année dernière les faux produits khadi vendus sur les marchés de commerce électronique tels qu’Amazon, Flipkart, Snapdeal et autres, comme le prétend la commission. Selon KVIC, il avait contraint ces marchés à supprimer plus de 160 liens Web vendant des produits sous la marque Khadi. KVIC avait alors déclaré avoir envoyé des avis juridiques à plus de 1 000 entreprises utilisant la marque Khadi India pour vendre de faux produits. KVIC avait signalé 32 transactions numériques lakh au cours de l’exercice 21, selon le rapport annuel du ministère des MPME pour l’exercice 21.

