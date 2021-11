« Depuis le début de cette année, nous avons maintenu, et dans de nombreux cas amélioré, la disponibilité de nos produits, qui est parmi les meilleures de notre industrie. » // Kingfisher affiche une baisse d’une année sur l’autre au troisième trimestre à données comparables. comme les ventes // Le groupe s’attend désormais à ce que le bénéfice avant impôts ajusté de l’année entière se situe dans la partie supérieure de sa fourchette précédemment guidée, entre 910 millions de livres sterling et 950 millions de livres sterling

Le groupe de vente au détail de bricolage Kingfisher a enregistré une baisse d’une année sur l’autre de ses ventes à données comparables au troisième trimestre, les soldes des dépenses de consommation étant redevenus plus normaux après la pandémie.

La société mère de B&Q et Screwfix a déclaré que les ventes à périmètre constant au Royaume-Uni et en Irlande étaient en baisse de 3,5% par rapport à la même période l’année dernière, mais en hausse de 15,7% sur deux ans avant le début de la pandémie.

Les ventes de B&Q ont diminué de 5,6% en glissement annuel, mais ont augmenté de 17,1% par rapport à il y a deux ans, reflétant une demande résistante dans un contexte de comparaisons très solides de l’année précédente.

Parallèlement, les ventes comparables de Screwfix ont augmenté de 0,2 % sur un an et de 13 % sur deux ans.

Le PDG de Kingfisher, Thierry Garnier, a déclaré : « Kingfisher a réalisé un autre trimestre réussi, avec une croissance des ventes de 15 % à données comparables sur deux ans et une forte croissance dans les canaux de vente au détail et commerciaux, et dans toutes les catégories.

« Il s’agit de tendances de ventes encore plus fortes dans le contexte d’un environnement de consommation de plus en plus « normalisé ». La demande reste soutenue par ce que nous pensons être les nouvelles tendances du secteur, notamment le travail à domicile. »

En France, où Kingfisher exploite les activités Brico Dépôt et Castorama, les données à données comparables ont baissé de 4,3 % sur un an mais ont augmenté de 14,1 % sur la même période en 2019.

Kingfisher a déclaré avoir bien commencé son quatrième trimestre avec des ventes comparables au 13 novembre en hausse de 13,2% sur deux ans et de 0,4% sur un an.

Pour l’avenir, le détaillant s’attend désormais à ce que le bénéfice avant impôts ajusté pour l’ensemble de l’année se situe au sommet de la fourchette de 910 à 950 millions de livres sterling actuellement projetée.

Garnier a ajouté : « Nous avons entamé notre dernier trimestre avec une dynamique positive et nous nous attendons maintenant à ce que les ventes et les bénéfices se situent dans la partie supérieure de nos fourchettes précédemment guidées.

« Dans l’ensemble, avec une exécution solide et de nouvelles tendances à long terme favorables pour notre industrie, nous restons confiants dans la poursuite de la surperformance de nos marchés. »

