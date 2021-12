Les ventes de la loterie de Noël reviennent à des niveaux prépandémiques

22/12/2021

Act à 10h23 CET

.

le ventes du Tirage Extraordinaire de Loterie de Noël qui est célébré ce mercredi ont ajouté un total de 3 028 millions d’euros, 17,27 % de plus que l’année dernière, lorsqu’il s’élevait à 2 582 millions, comme le rapporte la State Lottery and Gambling Society of the State (Selae).

Ces données mettent en évidence le rétablissement de la normalité pré-pandémiquedit Loteries.

Les îles Canaries sont la communauté où il y a eu une plus grande augmentation des ventes par rapport à 2020, augmentant de 26,7%.

le communautés où il a été le plus vendu Il s’agit de ceux de Madrid (498,7 millions d’euros), d’Andalousie (446,8 millions), de Catalogne (382,1 millions) et de la Communauté valencienne (355,4 millions).

Lors du tirage de ce mercredi, le La dépense moyenne par habitant était de 63,83 euros et ce sont les Castillans-Léonais qui ont le plus investi avec 101,26 euros, suivis des Asturiens (91,10), de La Rioja (88,33) et des Aragonais (84,63). A l’autre extrême se trouvent les habitants de Melilla et Ceuta, avec respectivement 15 et 16 euros, suivis de ceux des Baléares (39,37), des Canaries (48) et de la Catalogne (49,11).