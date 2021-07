Les ventes de logements à Delhi NCR baissent de 70% QoQ en avril-juin 2021: rapport

Après une sorte de reprise au premier trimestre 2021, le marché du logement à Noida, Greater Noida et Ghaziabad a dégringolé en avril-juin 2021 avec la résurgence de COVID-19.

La deuxième vague de COVID-19 a entaché le sentiment d’achat d’une maison en avril-juin 2021. Les acheteurs de maison ont pris du recul et ont évité les visites sur place en raison des restrictions de mouvement. Les transactions sur le point d’être finalisées ont été suspendues. Dans l’ensemble, les ventes immobilières ont diminué en moyenne de 55%, QoQ, dans les huit premières villes métropolitaines.

Le marché du logement à Delhi NCR a également subi un revers important en avril-juin 2021. Alors que les enquêtes résidentielles ont commencé à se tarir à partir de la première semaine d’avril, le verrouillage qui en a résulté de la troisième semaine d’avril au 31 mai est resté un énorme spoil, apportant le marché à l’arrêt. Malgré la réouverture des entreprises à partir de juin, le verrouillage partiel persistant dans certaines zones a ralenti le processus de reprise, selon le rapport Insite de 99 acres pour avril-juin 21.

Par la suite, les ventes de logements à Delhi NCR ont été tronquées d’environ 70 % en glissement trimestriel au cours du trimestre d’avril à juin 2021. La nouvelle offre a considérablement chuté au cours de la période considérée, car de nombreux développeurs ont reporté leurs lancements au troisième trimestre 2021. Les marchés non opérationnels ont maintenu le stock d’invendus dans la RCN de Delhi à 1,5 lakh d’unités au cours du trimestre se terminant en juin 2021. La période nécessaire pour écouler ce stock s’élève à 60 mois.

S’exprimant sur le rapport, Maneesh Upadhyaya, directeur commercial de 99acres.com, a déclaré : « L’économie indienne a traversé une période tumultueuse en avril-juin 2021, luttant contre l’une des plus grandes crises de santé déclenchée par la deuxième vague sans précédent de COVID-19. . Comme la plupart des secteurs, les transactions sur le marché immobilier ont également été interrompues en avril avec des restrictions de verrouillage à travers le pays. À la suite d’un trimestre janvier-mars relancé, qui a vu les visites de sites, les demandes de renseignements et le volume des ventes augmenter à la fois dans les segments des maisons neuves et de la revente, les mois d’avril et de mai ont enregistré une baisse du nombre sans précédent. »

« Sans surprise, alors que les gens se battaient pour les soins médicaux et la survie, la vente-achat de maisons a été mise en veilleuse. Les réponses sur 99 acres ont diminué de plus de 25% en avril-juin 2021 par rapport au trimestre précédent. Les listes de propriétaires ont également connu une baisse de 5%, la communauté des vendeurs faisant écho au sentiment incertain et sombre du marché. Néanmoins, les demandes de renseignements à domicile ont repris alors que la charge de travail COVID active et les restrictions de verrouillage ont chuté en juin. 99acres ont également connu une tendance à la hausse des listes de propriétaires et des réponses au cours du mois, suivie d’une baisse de deux mois. Au cours des trimestres suivants, aucune révision à la hausse des taux débiteurs et des subventions spécifiques de l’État sur les droits de timbre et les frais d’enregistrement ne contribuera à stimuler la demande dans le segment résidentiel », a-t-il ajouté.

Après une sorte de reprise au premier trimestre 2021, le marché du logement à Noida, Greater Noida et Ghaziabad a dégringolé en avril-juin 2021 avec la résurgence de COVID-19. Alors que le marché de la revente a continué de connaître une demande en raison des avantages de la TPS et de la baisse des risques, le marché primaire est resté le plus durement touché dans un contexte d’offre restreinte de logements prêts à l’emploi. En conséquence, les ventes de logements dans la région ont chuté d’environ 60 pour cent QoQ.

Central Noida et Noida Extension sont restés populaires pour les appartements 2 BHK et 3 BHK dans les catégories budgétaires Rs 40-60 lakh et Rs 65-80 lakh, respectivement. Les secteurs 150 et 43 le long de l’autoroute Noida-Greater ont continué d’attirer des acheteurs de maison en raison de leur accès direct au futur aéroport de Jewar et de l’offre résidentielle de promoteurs renommés. Les appartements au prix de Rs 80-90 lakh étaient les plus populaires dans ces régions.

Les foyers indépendants ont reçu des demandes dans les secteurs 39, 41, 47 et 50; cependant, l’adversité financière et la réticence des vendeurs à offrir des rabais ont contraint de nombreux acheteurs potentiels à différer leurs achats.

Les transactions immobilières à Gurgaon et Faridabad ont piqué du nez en avril-juin 2021. Alors que jusqu’à 90 pour cent de hausse des taux de rotation et la deuxième tension de COVID-19 ont entraîné une baisse d’environ 25 pour cent à Gurgaon, le marché résidentiel de Faridabad a enregistré une baisse de 10 pour cent en transactions résidentielles, QoQ. La demande accrue d’étages de construction à Neharpar et de terrains résidentiels dans les secteurs 83 et 89, induite par des offres telles que des plans de paiement flexibles et des taux d’intérêt et des remises plus bas, a contribué à la conclusion de quelques transactions à Faridabad.

Gurgaon et Faridabad : demande et offre budgétisées

Le marché résidentiel de Gurgaon a eu du mal pour les acheteurs; cependant, quelques zones, telles que DLF Phase 1, 2 3 et 4, Sushant Lok 1 et Golf Course Extension Road, ont continué à dévier la courbe COVID-19 et ont enregistré un maximum de demandes pour 3 unités BHK arrimées à Rs 1.5-Rs 3 crore . Les parcelles résidentielles mesurant 1 500 à 3 000 pieds carrés à Sohna et le long de l’autoroute Dwarka sont également restées populaires parmi les investisseurs.

Malgré les taux d’intérêt historiquement bas des prêts immobiliers, le marché du logement à Delhi est resté atone en avril-juin 2021. Les défis posés par la deuxième vague de COVID-19 ont enlisé la capacité d’achat de logements des particuliers. Par conséquent, les ventes mensuelles de la métropole ont diminué de 15 à 20 % au deuxième trimestre 2021.

Les poches premium du sud de Delhi, notamment Neeti Bagh, Gulmohar Park, Greater Kailash, Defence Colony, Vasant Kunj et Vasant Vihar, ont continué de recevoir des demandes de renseignements. Parmi tous, 3 étages de constructeur BHK avec droits de terrasse sont devenus un choix populaire, suivis des rez-de-chaussée.

Janakpuri, Vikaspuri et Rohini dans l’ouest de Delhi ont également attiré l’attention des acheteurs de maisons dans le segment de la revente. Les taux d’achat moyens dans ces zones étaient d’environ 4 500 à 8 500 Rs par pied carré. Uttam Nagar est resté populaire parmi les acheteurs à la recherche de maisons rentables à un prix de 30 à 35 lakh Rs.

