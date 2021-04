Les ventes de logements à Delhi NCR se sont améliorées de 10% du TQ en janvier-mars 2021

Le marché de la location a continué d’être le plus durement touché dans toutes les zones, car de nombreuses entreprises ont continué à fonctionner avec une main-d’œuvre limitée.

La réduction des valeurs indicatives à Delhi et l’assouplissement des taux d’intérêt des prêts immobiliers par les banques ont contribué à améliorer le sentiment d’achat d’une maison dans la NCR de Delhi en janvier-mars 2021. Alors que les demandes de renseignements résidentiels sont restées stables, les conversions ont augmenté le QoQ au milieu de la demande refoulée, entraînant une hausse d’environ 10% des ventes de logements au cours du trimestre, selon 99acres.com.

Les prix moyens de l’immobilier, cependant, n’ont enregistré aucune croissance, QoQ. Les nouveaux lancements se sont améliorés au cours de la période considérée; alors que le marché doit encore couvrir beaucoup de terrain pour atteindre l’élan pré-COVID-19. Environ 16 projets / phases nouveaux et réaménagés ont été lancés dans toutes les zones, avec une part maximale dans le segment abordable. À l’exception de quelques constructeurs tels que Godrej Developers, Express Builders et Trident Builders, beaucoup ont reporté leurs lancements. En outre, les développeurs ont joué sur la défensive en raison de la récente flambée des cas de COVID-19 dans la capitale et de la crise de liquidité en cours.

Le marché de la location a continué d’être le plus durement touché dans toutes les zones, car de nombreuses entreprises ont continué à fonctionner avec une main-d’œuvre limitée. Les locations ont également chuté d’environ 15 à 20% en glissement annuel, et au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19, il est peu probable que la normalité se produise de si tôt. Les stocks invendus à Delhi NCR s’élevaient à plus de 1,5 lakh autour de la fin de mars 2021. Environ 65% du parc résidentiel invendu se trouve à Noida, suivi de Gurgaon à 22% et de Faridabad à 3%. Le reste est réparti entre Delhi et Ghaziabad.

S’exprimant sur le rapport, Maneesh Upadhyaya, directeur commercial de 99acres.com, a déclaré: «Le premier trimestre de 2021 a été témoin d’une reprise du volume des ventes dans les villes métropolitaines, en particulier à Pune et Mumbai, au milieu d’une réduction des droits de timbre jusqu’en mars. Conformément à la reprise du sentiment du marché, aux visites de sites et aux ventes, le pouvoir de fixation des prix est revenu aux vendeurs. Sur la base des propriétés répertoriées sur 99 acres, aucune des huit villes métropolitaines n’a enregistré de révision à la baisse des prix moyens d’inscription des appartements résidentiels en janvier-mars 2021 par rapport au trimestre précédent. Les réponses des acheteurs ont également signalé une augmentation de 7% au cours de la même période sur 99 acres. Les annonces de propriétaires publiées sur 99acres ont également augmenté de 20% en janvier-mars 2021 par rapport à octobre-décembre 2020. »

«Les poussées vertes de reprise observées jusqu’à présent devront résister à l’épreuve du temps avec une forte augmentation des cas de COVID-19 et les verrouillages qui en résultent dans de nombreuses régions du pays, affectant les délais de construction des projets et les visites sur le site des acheteurs. Néanmoins, des mesures telles que la réduction du droit de timbre et une révision à la baisse des taux circulaires pourraient aider à contrebalancer l’impact de ces adversités. »

Mouvement des prix sur les micro-marchés clés

Remarque: le rendement locatif a été calculé pour un appartement de 1 000 pieds carrés. Les prix moyens des propriétés et les tarifs de location ont été calculés selon les annonces publiées sur 99acres.com dans le trimestre étudié.

La fourchette des prix de l’immobilier peut varier de 10% en fonction de l’âge et du statut d’ameublement des appartements résidentiels

Le marché du logement à Noida, Greater Noida et Ghaziabad est resté positif en janvier-mars 2021. Alors que les demandes de renseignements étaient stables, les ventes résidentielles ont amélioré le QoQ en raison de la baisse des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers, de l’offre de logements neufs et de l’affinité continue des gens pour l’accession à la propriété.

Greater Noida West et les secteurs 150 et 43 à Noida près du centre commercial du secteur 137 sont restés populaires pour 2 unités BHK et 3 BHK, respectivement. Les hélices de croissance comprenaient la disponibilité d’unités de logement au prix de 35 à 50 roupies lakh dans le Grand Noida West. Pour les secteurs 150 et 43 à Noida, la connectivité directe à l’aéroport de Jewar prévu et les projets des constructeurs populaires sont considérés comme des stimulateurs de la demande. Les unités résidentielles au prix de Rs 80-85 lakh budget étaient les plus populaires dans les secteurs.

Les parcelles approuvées par les autorités le long de l’autoroute Noida-Greater Noida et de l’autoroute Yamuna ont attiré des acheteurs; cependant, ce dernier a capturé une plus grande traction au milieu du projet Film City and Furniture Park. Les tarifs des parcelles résidentielles le long de l’autoroute Yamuna ont augmenté d’environ 10 à 15% au cours des six derniers mois, pour atteindre 18 000 à 25 000 roupies par mètre carré.

Les demandes de renseignements résidentiels à Gurgaon ont progressé vers le sud d’environ 15% en QoQ en janvier-mars 2021 en raison du nombre limité d’acheteurs de maisons neuves sur le marché. Les transactions, néanmoins, se sont améliorées de plus de 10% en raison de la demande de retombées du trimestre précédent et des développeurs étendant les systèmes de paiement flexibles.

Le développement rapide de l’autoroute Dwarka, l’amélioration de l’offre de maisons prêtes à l’emploi et la présence de constructeurs réputés, notamment Tata Housing, ATS Group et Mahindra Lifespaces, ont stimulé les enquêtes dans les secteurs résidentiels 102 à 115 le long du tronçon. Les parcelles d’habitation ont également attiré l’attention; mais près de 60 pour cent de la demande à Gurgaon a été enregistrée pour les maisons de revente dont le prix se situe entre Rs 1 crore et Rs 1,5 crore.

La nouvelle extension de la route de Gurgaon et du parcours de golf est restée populaire en raison des nouvelles concernant le retrait du Khekri Daula Toll Plaza, de nombreux choix résidentiels et de la proximité de la route périphérique sud et de la NH-8. Les tarifs moyens annoncés des appartements résidentiels dans les régions étaient d’environ 7 000 à 11 000 roupies par pied carré.

Une réduction de la valeur indicative et une baisse des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers ont contribué à augmenter les ventes résidentielles à Delhi au premier trimestre 2021. Les localités haut de gamme du sud de Delhi et du nord-ouest de Delhi ont connu une traction maximale, avec une hausse d’environ 7 à 10% des valeurs annoncées de propriété au milieu de la demande dépassant l’offre pour les maisons prêtes avec de nouveaux paiements et un parking.

Les personnes fortunées recherchant des maisons de luxe et des équipements de pointe préféraient les adresses VIP de Vasant Vihar, Greater Kailash, Vasant Kunj, Pitampura et Punjabi Bagh. Les unités configurées en tant que 3 BHK et évaluées autour de Rs 3-3,5 crore ont affiché une demande maximale.

