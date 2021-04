Les ventes de logements augmentent de 12% au cours du trimestre de janvier à mars en raison du droit de timbre et des baisses des taux des prêts immobiliers

Du côté de l’offre, 53 037 unités au total ont été lancées à travers l’Inde au cours de la période de trois mois.

Diverses mesures prises par le gouvernement au Centre ainsi que par plusieurs gouvernements d’État pour renforcer la confiance des acheteurs ont commencé à donner des résultats positifs, les ventes de maisons dans les huit principaux marchés résidentiels indiens affichant une augmentation trimestrielle de 12% au cours du trimestre janvier-mars Q1) de CY (année civile) 2021 par rapport au trimestre octobre-décembre 2020, montre un rapport de PropTiger.com.

Selon Real Insight – Q1CY21, les constructeurs ont vendu un total de 66176 maisons sur le marché primaire au cours du trimestre janvier-mars 2021, une période marquée par plusieurs gouvernements d’État, dont le Maharashtra et Delhi, annonçant des réductions des droits de timbre et des taux de cercle pour stimuler l’acheteur. sentiment et ventes de logements.

Par rapport au T1CY20, cependant, les ventes de maisons sur les marchés couverts par l’analyse ont montré une baisse de 5% par rapport à 69555 unités, ce qui peut être qualifié de marginal, étant donné que la période janvier-mars en 2020 était le dernier trimestre avant la propagation de la pandémie. a commencé en Inde, forçant le gouvernement à annoncer un verrouillage à l’échelle nationale fin mars 2020 qui a paralysé l’activité économique du pays.

«Alors que l’économie se dirige progressivement vers la reprise, comme en témoignent les agences de notation et les groupes de réflexion mondiaux qui révisent les prévisions de croissance de l’Inde pour 2021 et 2022, le marché de l’immobilier résidentiel dans le pays connaît également une dynamique positive grâce à diverses mesures prises par le Centre et les gouvernements des États, la RBI et l’ensemble du système bancaire (comme en témoignent les réductions des taux des prêts immobiliers). Ce changement positif est visible au premier trimestre à travers une augmentation des chiffres de l’offre, une indication que les développeurs sont plus à l’aise maintenant en ce qui concerne le soutien de la liquidité et le sentiment des acheteurs. Les indicateurs du côté de la demande ont également été largement stables, le marché du travail s’ouvrant à nouveau dans divers secteurs, donnant aux gens la confiance nécessaire pour profiter d’un marché immobilier qui est le plus abordable pour les acheteurs depuis des années », a déclaré Dhruv Agarwala, PDG du groupe. , Housing.com, Makaan.com et PropTiger.com.

«Bien que la récente flambée des infections à COVID concentrée sur quelques marchés soit préoccupante, nous prévoyons que la reprise du marché résidentiel se poursuivra», a-t-il ajouté.

L’offre augmente de 49% sur un an

Du côté de l’offre, un total de 53037 unités ont été lancées dans toute l’Inde au cours de la période de trois mois, ce qui a vu le Cabinet de l’Union approuver un projet de loi visant à créer une institution de financement du développement de 20 000 crores de roupies afin d’offrir un soutien en capital à long terme pour le développement des infrastructures. en Inde. Cela a marqué une croissance annuelle de 49% de l’offre de logements. Une comparaison trimestrielle (QoQ) montre que les nouveaux lancements ont diminué de 2% par rapport au dernier trimestre de CY20.

Les prix sont restés globalement stables sauf à Ahmedabad et Hyderabad

Comme prévu, aucun mouvement à la hausse extraordinaire n’a été observé dans les prix moyens des propriétés sur le marché des logements primaires ou neufs. Alors que la croissance annuelle est restée largement stable ou à un chiffre bas sur la plupart des marchés, Ahmedabad et Hyderabad se sont démarquées, avec une croissance annuelle de 5% des taux moyens de propriété.

«La décision du gouvernement du Maharashtra d’abaisser temporairement les droits de timbre sur les enregistrements de propriété a contribué à atténuer la forte baisse des ventes sur les marchés de Mumbai et de Pune, qui contribuent le plus au stock national de maisons invendues. Le gouvernement de l’État aurait dû continuer à bénéficier de taux réduits pour maintenir la dynamique des ventes. Nous nous attendons également à ce que des États comme UP et Haryana annoncent des réductions des droits de timbre et des taux de cercle afin de fournir un soutien aux marchés du logement cruciaux de Noida et Gurugram dans la région de la capitale nationale », a déclaré Mani Rangarajan, directeur de l’exploitation du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com.

«Dans une démonstration de grande intention de renforcer le sentiment des acheteurs, presque toutes les banques ont abaissé les taux d’intérêt des prêts immobiliers à 6,90%. Nous nous attendons à ce que ce régime de taux bas se poursuive, alors que l’économie indienne tente de se remettre de la contraction du PIB induite par la pandémie », a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.