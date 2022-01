Les ventes de logements augmentent de 51 pc dans les 8 premières villes en 2021 ; location de bureaux à la traîne, en baisse de 3 pc

Les ventes de logements ont augmenté à 2 32903 unités au cours de l’année dernière, contre 1 54,534 unités en 2020, mais la demande était en baisse de 5 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie de 2019 et de 37 % inférieure aux chiffres record de 2011.

Les ventes de logements dans les huit principales villes ont augmenté de 51% l’année dernière, alors même que le marché des bureaux continuait de s’effondrer en raison de la pandémie de COVID, les baux bruts ayant enregistré une baisse de 3%, selon Knight Frank India.

Dans le segment des bureaux, la location brute d’espaces de bureaux est tombée à 38,1 millions de pieds carrés en 2021, contre 39,4 millions de pieds carrés l’année précédente, en raison de l’impact négatif de la deuxième vague de la pandémie de COVID.

La demande est bien inférieure au record de 60,6 millions de pieds carrés atteint en 2019. En publiant son rapport « India Real Estate : 2021 », le consultant immobilier Knight Frank India a déclaré : « Dans une année extraordinaire marquée par la pandémie et les blocages, le secteur immobilier a fait preuve d’une grande résilience en 2021.

Les ventes de logements au second semestre de la dernière année civile ont enregistré le volume le plus élevé depuis le premier semestre 2016. « Malgré les perturbations causées par la pandémie, la dynamique des ventes résidentielles a augmenté dans les huit marchés clés du pays en raison d’une pléthore de stimulants de la demande. tels que les taux de prêt immobilier les plus bas, les mesures gouvernementales et le changement d’attitude », a déclaré Knight Frank India CMD Shishir Baijal. Les bons sentiments du marché devraient continuer à aider les volumes du marché à court terme, a-t-il espéré.

En termes de variation des prix résidentiels sur 12 mois, Chennai, Hyderabad et Bengaluru ont enregistré une augmentation de 7 %, 5 % et 4 %, respectivement. Mumbai a connu une augmentation marginale de 1 pour cent.

Les prix ont été enregistrés comme stables à Pune, Kolkata et Ahmedabad. Le Delhi-NCR a connu une baisse marginale de 1 pour cent. Répondant à une question sur les perspectives du secteur immobilier lors d’un webinaire, Baijal a déclaré que la dynamique des ventes de logements devrait se poursuivre en 2022, à moins que la variante Omicron n’ait un impact sérieux dans les semaines et les mois à venir.

Selon les données annuelles, les ventes de logements à Mumbai ont augmenté de 29% pour atteindre 62 989 unités en 2021, contre 48 688 unités l’année précédente. La location de bureaux a chuté de 37% à 3,8 millions de pieds carrés. À Delhi-RCN, les ventes de logements ont augmenté de 65 % pour atteindre 35 073 unités, contre 21 234 unités. La location de bureaux a augmenté de 38 % pour atteindre 6,4 millions de pieds carrés.

Les ventes de logements à Bangalore ont augmenté de 61% à 38 030 unités, contre 23 579 unités. La location de bureaux a légèrement baissé à 12,2 millions de pieds carrés. À Pune, les ventes de logements ont augmenté de 38% à 37 218 unités, contre 26 919 unités, tandis que la location de bureaux a légèrement augmenté pour atteindre 3,8 millions de pieds carrés.

À Chennai, les ventes de logements ont augmenté de 38 pour cent à 11 958 unités et les locations de bureaux ont chuté de 14 pour cent à 3,9 millions de pieds carrés. Alors qu’à Hyderabad, les ventes de logements ont été multipliées par deux pour atteindre 24 318 unités et les locations de bureaux sont restées stables à 6 millions de pieds carrés. Les ventes de logements à Calcutta ont augmenté de 62 % pour atteindre 14 405 unités et les locations de bureaux ont légèrement baissé à 0,8 million de pieds carrés.

Ahmedabad a signalé une augmentation de 37% des ventes de logements en 2021 à 8 911 unités contre 6 506 unités l’année précédente. La location de bureaux a chuté de 12% à 1,1 million de pieds carrés.

Commentant le rapport, Dhaval Ajmera, directeur, Ajmera Realty & Infra, a déclaré que le régime de taux d’intérêt bas rend le marché propice pour les acheteurs de maison à acheter une propriété résidentielle.

« Malgré les pressions sur les coûts des intrants du côté de l’offre, la demande devrait être robuste et maintenir l’économie résidentielle sur une dynamique ascendante à moyen terme », a-t-il ajouté. Suren Goyal, associé, RPS Group, a déclaré : « Le secteur immobilier progresse régulièrement malgré tous les obstacles. La variante Omicron à propagation rapide est en train de devenir une préoccupation et pourrait avoir un impact sur le segment de la location commerciale qui n’est pas encore entré dans la voie rapide. »

