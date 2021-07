Les ventes de logements augmentent de 67% en glissement annuel au premier semestre malgré la deuxième vague de pandémie: Knight Frank India

Les nouveaux lancements au premier semestre 2021 étaient supérieurs de 71 % en glissement annuel et n’étaient pas étonnamment menés par les deux marchés de Mumbai et Pune dans le Maharashtra.

Avec des ventes totales de 99 416 unités résidentielles au premier semestre 2021 (S1 2021) sur les principaux marchés, les ventes de logements ont enregistré une hausse de 67% en glissement annuel, la première moitié de cette période enregistrant la plus grande partie des volumes totaux, selon un rapport. par Knight Frank Inde.

Le rapport intitulé « India Real Estate – Residential, janvier-juin 2021 » a révélé que les nouveaux lancements au cours de la même période (janvier à juin 2021) ont été enregistrés à 103 238 unités. Alors que les volumes de vente se sont stabilisés, en particulier au début du premier semestre 2021, les stocks invendus ont diminué de 1% par rapport à la même période l’année dernière. Les prix sont restés majoritairement contenus avec une baisse de -1% à -2% en glissement annuel.

Au début de cette année, les volumes de ventes ont été fortement influencés par deux marchés – Mumbai et Pune, qui constituaient ensemble plus de 45 % des ventes totales parmi les marchés clés. Ces deux marchés ont reçu leur vitesse orbitale par la décision du gouvernement du Maharashtra d’abaisser les taux des droits de timbre pendant une période limitée. Alors que les ventes résidentielles ont commencé à réapparaître, la dynamique a été affectée par la deuxième vague de la pandémie à partir de la fin mars 2021.

Il est intéressant de noter que la période de la deuxième vague a coïncidé avec celle de la première vague de l’année dernière qui avait paralysé le marché des ventes résidentielles. Heureusement, la deuxième vague, malgré sa puissance extrêmement morbide, a été moins sévère sur le marché immobilier résidentiel.

Un résultat clair de la pandémie a été observé dans la part des segments immobiliers milieu de gamme et haut de gamme. La part des ventes de maisons coûtant moins de Rs 50 lakh a diminué d’environ 500 points de base (BPS) et représentait 42% de toutes les ventes au cours de la période janvier-juin 2021. Les maisons coûtant plus de Rs 1 crore constituaient environ 19% de toutes les ventes, tandis que les unités à Rs 50 lakh à 1 crore se sont améliorées d’environ 400 BPS pour atteindre 39%. La proportion réduite de logements abordables (moins de Rs 50 lakh) est directement liée aux défis posés par la pandémie qui a réduit la confiance économique des acheteurs de maison dans cette catégorie en raison de la menace de perte d’emploi, de revenus réduits, d’IPC progressif et d’autres défis.

TOUTES LES VENTES EN INDE (S1 2021 ET T2 2021)

Source : Knight Frank India Research. Remarque : le changement annuel indiqué par ~ car la période de base avait des volumes négligeables

LANCEMENTS À LA HAUSSE DES VENTES

Les nouveaux lancements au premier semestre 2021 étaient supérieurs de 71 % en glissement annuel et n’étaient pas étonnamment menés par les deux marchés de Mumbai et Pune dans le Maharashtra. Tous les marchés ont vu les lancements augmenter de manière significative, les développeurs ayant pris des mesures pour tirer parti de la force de la demande. La majorité des nouveaux lancements ont été enregistrés au premier trimestre de l’année, tandis que l’impact de la deuxième vague au deuxième trimestre 2021 a été ressenti à parts égales par les développeurs, ce qui a également eu un impact sur les lancements. Le deuxième trimestre 2021 a représenté un peu plus d’un quart de tous les lancements au premier semestre 2021. Cependant, une comparaison avec le trimestre touché par la pandémie d’il y a un an montre que le deuxième trimestre 2021 a enregistré une croissance en glissement annuel de 388% par rapport au deuxième trimestre 2020.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « La reprise progressive de l’activité économique et la disponibilité croissante du vaccin ont déclenché une traction du marché au second semestre 2020 et cet élan s’est poursuivi au premier trimestre 2021. La deuxième vague d’infections au COVID-19 a entravé cet élan, mais devrait être considérée comme un ralentissement, car la croissance en glissement annuel des volumes de marché reste forte en termes semestriels et trimestriels de janvier à juin 2021.

« La réduction des droits de timbre à durée limitée qui a fait grimper les ventes de logements à Mumbai et à Pune démontre de manière adéquate la nécessité d’une intervention au niveau politique pour relancer le marché résidentiel. Compte tenu de l’énorme succès de la réduction des droits de timbre dans le Maharashtra, d’autres États peuvent également envisager des stimuli de la demande similaires à des moments appropriés qui non seulement contribueront à la vitesse des ventes, mais propulseront également l’activité économique », a-t-il ajouté.

LES PRIX SONT STABLES SUR LES MARCHÉS

L’augmentation significative de l’activité de vente est due à la baisse des prix résidentiels observée en 2020. Les niveaux de prix dans quatre des huit marchés ont été observés rester au même niveau ou augmenter légèrement en glissement annuel au premier semestre 2021. En comparaison, un seul marché avait été capable de maintenir la stabilité des prix au deuxième semestre 2020. Alors que les développeurs proposaient des systèmes de paiement flexibles pour stimuler les ventes sur tous les marchés, l’incidence des remises directes était nettement plus faible au cours du premier semestre 2021.

Shishir Baijal a déclaré: «Les 4 derniers trimestres marqués par la pandémie ont donné lieu à différents ensembles de considérations pour les acheteurs de maisons, ce qui a conduit à un regain d’intérêt des acheteurs. Que ce soit par manque de logements plus grands ou de sécurité du logement, ou encore par souci d’investissement à long terme, il y a eu une forte reprise. À l’exception du segment abordable qui a été touché par les incertitudes découlant des perturbations économiques de la pandémie, la force du marché a été suffisamment démontrée. Nous nous attendons à ce que le segment résidentiel reste dynamique en raison du changement d’attitude des acheteurs potentiels et au fur et à mesure que la normalité reviendra, nous nous attendons à ce que les volumes de vente s’accélèrent. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.