Les ventes de logements augmentent de 93% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021, mais baissent de 58% en glissement trimestriel au milieu de la deuxième vague de Covid

Pour l’immobilier résidentiel, la première vague de COVID-19 en 2020 a eu un impact nettement plus profond que la deuxième vague de cette année. Les données d’ANAROCK révèlent que les ventes de logements au deuxième trimestre 2021 se sont élevées à env. 24 570 unités dans les 7 premières villes, augmentant de 93% par an mais diminuant de 58% QoQ.

Jusqu’à 12 740 unités ont été vendues au cours du trimestre correspondant de 2020 et 58 290 unités au cours du trimestre précédent (T1 2021). MMR et Pune ont généré une part massive des ventes de logements entre avril et juin 2021 avec une part de 46% des ventes totales.

Pendant ce temps, malgré les blocages et les restrictions localisés dus à la deuxième vague, les développeurs ont lancé de nouveaux projets (principalement numériques) et ont mis env. 36 260 unités sur le marché dans les 7 premières villes. Fait intéressant, Hyderabad est le leader des lancements globaux de logements avec env. 8 850 unités lancées au deuxième trimestre 2021 – suivies de MMR avec 6 880 et de Bengaluru avec 6 690 unités.

Notamment, la catégorie budgétaire premium (prix entre Rs 80 lakh et Rs 1,5 crore) a connu un maximum de nouveaux lancements au cours du trimestre avec une part de 36%. Vient ensuite le segment milieu de gamme (prix entre Rs 40 et Rs 80 lakh). Contrairement aux trimestres précédents, les logements abordables ne représentaient que 20 % de l’offre neuve au deuxième trimestre 2021.

Commentant la même chose, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré : « La deuxième vague de COVID-19 a définitivement eu un impact sur l’activité globale du marché immobilier résidentiel au deuxième trimestre de cette année, lorsqu’elle a été juxtaposée au trimestre précédent. Cependant, par rapport à la période correspondante de 2020, le secteur a fait preuve d’une résilience remarquable. Dans le contexte des développeurs qui adoptent la technologie dans leurs entreprises, il y a eu un énorme bond annuel à la fois des nouveaux lancements et des ventes. Il est important de noter que les blocages et restrictions localisés n’ont pas autant ralenti l’activité que le blocage complet à l’échelle nationale l’année dernière. »

“De plus, nous avons vu la domination croissante des développeurs cotés et de premier plan dont la part des ventes par rapport aux plus petits et aux non-organisés a encore augmenté au cours du trimestre au milieu de la deuxième vague – de 40:60 auparavant à 43:57 maintenant. Au cours de l’exercice 2017, le ratio était de 17:83. L’impact de la deuxième vague a été ressenti plus intensément par les joueurs plus petits et non organisés », a-t-il ajouté.

Les restrictions s’assouplissent désormais dans toutes les villes et la campagne de vaccination prend de l’ampleur. « Nous anticipons donc une croissance soutenue de la demande résidentielle au cours du prochain trimestre. Le changement structurel précédemment noté dans la demande de logements se poursuit – de nombreux propriétaires actuels cherchent à passer à des maisons plus grandes et les milléniaux auparavant opposés à l’achat restent des acheteurs de propriété très actifs », a déclaré Puri.

Aperçu des ventes du deuxième trimestre 2021

Près de 24 570 unités ont été vendues au deuxième trimestre 2021 dans les 7 premières villes, contre ~ 58 290 unités au premier trimestre 2021, soit une baisse de 58 % en un trimestre. NCR, MMR, Bengaluru et Pune ont représenté ensemble 74% des ventes de ce trimestre. Par rapport au deuxième trimestre 2020, les ventes de logements ont augmenté de 93 % au deuxième trimestre 2021.

