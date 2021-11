Les ventes de logements bondissent de 46% QoT à 50 000 unités au T3 2021: CBRE

Selon le rapport, l’activité de location de bureaux a atteint 13,5 millions de pieds carrés au troisième trimestre 2021, avec une croissance d’environ 140% QoQ, le nombre cumulé sur l’exercice atteignant 25 millions de pieds carrés pour les villes clés.

Sous l’impulsion d’un régime hypothécaire attractif soutenu et d’incitations gouvernementales, les ventes de logements ont bondi de près de 46% en glissement trimestriel à 50 000 unités au troisième trimestre 2021 et les ventes ont rebondi de manière significative d’environ 86% en glissement annuel sur une base annuelle, selon CBRE South Asia Pvt Ltd. Rapport sur l’India Market Monitor – Q3 2021′.

Selon le rapport, l’activité de location de bureaux a atteint 13,5 millions de pieds carrés au troisième trimestre 2021, avec une croissance d’environ 140% QoQ, le nombre cumulé sur l’exercice atteignant 25 millions de pieds carrés pour les villes clés. Avec 3PL et E-commerce alimentant la demande, l’activité de location industrielle et logistique a franchi 9 millions de pieds carrés au troisième trimestre 2021, augmentant d’environ 6% QoQ et touchant 23 millions de pieds carrés pendant 9 mois 2021.

Commentant la même chose, Anshuman Magazine, président-directeur général, Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE, a déclaré : « Le marché immobilier indien s’est avéré extrêmement résistant au cours de l’année dernière. Les perspectives globales pour l’immobilier indien continuent d’être positives, grâce à une campagne de vaccination accélérée, à des réformes politiques et à une urbanisation croissante. »

Abhinav Joshi, responsable de la recherche – Inde, Moyen-Orient et Afrique du Nord, CBRE, a déclaré : « Avec la facilité des restrictions après la deuxième vague de COVID, le secteur immobilier a connu une croissance régulière. Les pousses vertes de la reprise ont été observées dans tous les secteurs – y compris les bureaux, le résidentiel, le commerce de détail et l’industrie et la logistique – ce qui devrait maintenir l’élan au cours des prochains mois. »

Résidentiel

Un régime hypothécaire attrayant et soutenu et des incitations gouvernementales ont conduit à une forte reprise sectorielle :

# Pune a dominé les ventes de logements au troisième trimestre 2021 avec 33%, suivi de Mumbai (23%), Bangalore (17%) et Hyderabad (13%).

# À 47 % et 31 %, le segment moyen et abordable/budget ont été respectivement le principal moteur de croissance des ventes au troisième trimestre 2021.

# Les lancements de nouveaux projets ont bondi de près de 37% QoQ pour atteindre 48 950 unités au T3 2021.

Perspectives du marché:

# Des segments milieu de gamme et abordables pour continuer à stimuler les ventes ; les incitations du gouvernement de l’État et un régime hypothécaire habilitant pour renforcer l’élan haussier.

# Le logement locatif pour obtenir un coup de pouce après la mise en œuvre du Model Tenancy Act, créant ainsi une classe d’actifs alternative pour les développeurs ; un coup de fouet attendu pour les segments du coliving et des logements étudiants.

# Appétit accru de la génération Y et des accédants à la propriété ; des unités plus grandes et des développements tracés pour prendre de l’ampleur.

# Les capacités d’exécution du projet et la gestion des flux de trésorerie seraient essentielles ; fonds de stress pour assister à une traction accrue.

# Appréciation des prix des matières premières et des actifs ainsi que durcissement des taux d’intérêt, principaux risques qui pourraient limiter la croissance des ventes.

Bureau

La reprise s’est renforcée à mesure que la prise de décision des occupants s’est accélérée. L’ajout de l’offre au troisième trimestre de 2021 a touché près de 13,5 millions de pieds carrés, avec une croissance d’environ 30 % au cours du trimestre :

# Les petites et moyennes transactions (jusqu’à 50 000 pieds carrés) ont dominé la demande d’espace avec une part de près de 80 % au troisième trimestre 2021.

# Hyderabad, suivie de Delhi NCR et de Mumbai, a dominé l’offre, avec une part combinée de 84 %.

# Hyderabad, Bangalore et Mumbai, suivis de près par Delhi-NCR, dominent la demande et représentent plus de 80 % de l’absorption totale.

Perspectives du marché:

# À mesure que la mobilité s’améliore et que le retour à l’environnement de bureau physique s’accélère, l’absorption globale devrait augmenter.

# Comme les occupants reconnaissent l’importance du bureau physique en tant que centre de collaboration, de connexion et de culture ; un changement dans la conception du lieu de travail est probable avec une plus grande allocation à l’espace « nous » plutôt qu’à l’espace « moi ».

# Les occupants devraient intégrer des espaces plus flexibles tout en réoptimisant leurs portefeuilles avec le réalignement des thèmes « core + flex ».

# Malgré un appétit accru pour le travail hybride, la fréquence du travail à distance devrait être faible (par exemple une fois par mois) ; les occupants sont également susceptibles de déterminer leur éligibilité au télétravail après les stratégies de « retour au bureau ».

# Les développeurs sont censés améliorer les actifs existants grâce à de meilleurs équipements, des mesures de durabilité et de santé et sécurité, une mise à niveau technologique pour améliorer les occupations.

# Les investisseurs devraient prendre note des fortes intentions d’expansion des utilisateurs et surveiller les modes de fonctionnement de leurs I portefeuilles d’actifs ; les actifs de bureaux continuent de rester en tête du radar des investisseurs.

