Les ventes de logements cette année pourraient atteindre le niveau de 2019 si la pandémie reste sous contrôle: CREDAI

Il s’est dit préoccupé par la deuxième grande vague de la pandémie du COVID-19 et a déclaré qu’il faudra du temps pour en évaluer l’impact.

Les ventes de logements qui ont chuté de 40 à 50% dans 7 à 8 grandes villes l’année dernière en raison de la pandémie pourraient rebondir au niveau de 2019 cette année, s’il n’y a pas de verrouillage complet pour freiner la deuxième vague de COVID-19, le corps des agents immobiliers CREDAI a déclaré mercredi.

S’adressant à une conférence de presse virtuelle, le président national du CREDAI, Harsh Vardhan Patodia, a déclaré que les ventes de logements avaient augmenté au cours du trimestre janvier-mars 2021 et espérait que la tendance se poursuivrait au cours des neuf prochains mois.

Il s’est dit préoccupé par la deuxième grande vague de la pandémie du COVID-19 et a déclaré qu’il faudra du temps pour en évaluer l’impact.

«Nous sommes préoccupés par la deuxième vague de la pandémie de COVID-19», a déclaré Patodia, qui a pris ses fonctions de président à partir du 1er avril de cette année.

Interrogé sur les perspectives pour cette année compte tenu d’une nouvelle vague de coronavirus à travers le pays, il a déclaré que les ventes de logements avaient augmenté de 44% entre janvier et mars, selon les données de Knight Frank India.

Les ventes devraient rebondir au niveau de 2019 à condition que la pandémie reste sous contrôle et qu’il n’y ait pas d’imposition d’un verrouillage complet des activités économiques comme cela a été le cas en avril-mai de l’année dernière.

Selon Knight Frank India, les ventes de propriétés résidentielles ont chuté de 37% à 1,54 534 unités en 2020 dans huit villes, contre 2 45861 unités l’année précédente.

Anaraock avait déclaré que les ventes totales de maisons dans sept villes étaient tombées à 1,38 unités de lakh en 2020 contre 2,61 unités de lakh en 2019, tandis que PropTiger a signalé une baisse de 47% des ventes de logements à 182639 unités en 2020 contre 347586 unités en 2019.

Patodia, directeur général du groupe Unimark basé à Calcutta, a déclaré que CREDAI exhorterait à nouveau les gouvernements des États à réduire le droit de timbre sur l’enregistrement des propriétés afin de stimuler le secteur immobilier.

L’organisme a également réitéré ses demandes en suspens avec le gouvernement, y compris l’état de l’infrastructure pour le secteur immobilier, le crédit de taxe sur les intrants pour la TPS pour le logement et les segments commerciaux, une compensation environnementale plus rapide et une plus grande disponibilité du crédit.

Patodia a déclaré que CREDAI faciliterait une campagne de vaccination gratuite contre le COVID-19 pour 2,5 crores de travailleurs de la construction sur les sites des développeurs membres à travers l’Inde.

Les vaccins seront fournis selon tous les protocoles approuvés par le gouvernement. CREDAI Start-up Angel Network et Incubation & Acceleration Center seront mis en place pour soutenir les startups technologiques dans l’espace immobilier.

L’association établira également son centre de recherche et d’analyse, ce qui facilitera la disponibilité de données en temps réel et authentiques pour les futures stratégies de croissance.

Créée en 1999, la Confédération des associations de promoteurs immobiliers de l’Inde (CREDAI) est l’organisme faîtier des promoteurs immobiliers privés en Inde, représentant plus de 13 000 promoteurs dans 21 États et 217 chapitres de villes à travers le pays.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.