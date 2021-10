Les ventes de logements dans les 8 principales villes augmentent de 92 %, les nouveaux lancements de 90 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021 : rapport

Les ventes résidentielles totales des huit principaux marchés examinés au cours du troisième trimestre 2021 ont atteint 104 % de la moyenne trimestrielle de 2019.

Le volume des ventes de logements dans les huit grandes villes du pays a augmenté de 92% en glissement annuel pour atteindre 64 010 unités, tandis que les lancements de nouvelles unités résidentielles ont augmenté de 90% en glissement annuel pour atteindre 58 967 unités au troisième trimestre 2021, selon Knight Frank India’s India Real Estate Update (juillet – septembre 2021). Il s’agit d’une reprise significative par rapport aux 27 232 lancements d’unités résidentielles et 27 453 ventes d’unités résidentielles au trimestre précédent.

Selon le rapport, les prix moyens pondérés sur l’ensemble des marchés sont restés stables au troisième trimestre 2021 et n’ont pas baissé par rapport au trimestre précédent. Les marchés de Chennai, Hyderabad et Kolkata ont vu les prix augmenter légèrement en glissement annuel au cours du trimestre.

Les réductions des droits de timbre se sont avérées être un stimulant efficace de la demande dans le cas de Mumbai, Pune et Kolkata, où les gouvernements des États ont appliqué une réduction généralisée des tailles de billets sur le marché primaire. Du côté de l’offre, les promoteurs ont bien réagi au changement de sentiment des acheteurs de maison et ont poursuivi une stratégie de prix agressive au cours de l’année avec des remises au comptant, des accords de financement, des exonérations de droits de timbre et d’autres cadeaux pour attirer les acheteurs.

Les ventes résidentielles totales des huit principaux marchés examinés au cours du troisième trimestre 2021 ont atteint 104 % de la moyenne trimestrielle de 2019. De même, les lancements résidentiels au troisième trimestre 2021 se sont améliorés pour atteindre 106 % de la moyenne trimestrielle de 2019. La dynamique de la demande a été forte sur tous les marchés au troisième trimestre 2021, tous les marchés enregistrant une croissance des ventes en glissement annuel. Mumbai et Bangalore, qui représentent plus de la moitié des stocks du marché, ont vu leurs ventes augmenter de 109% et 131% en glissement annuel, respectivement, au cours de ce trimestre.

VENTES DE LOGEMENTS EN UNITÉS

La part des ventes dans la taille des billets Rs 5 – Rs 10 millions est passée à 35% au troisième trimestre 2021 contre 32% il y a un an. Cela peut être attribué au besoin des acheteurs de passer à des espaces de vie plus grands avec de meilleurs équipements. La part des ventes de maisons dans la catégorie des billets de moins de 5 millions de roupies est tombée à 43% au troisième trimestre 2021, contre 45% il y a un an, car les perturbations des revenus causées par la pandémie ont été plus durement ressenties par la population à faible revenu.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré : « Il y a eu une amélioration passionnante des ventes et des lancements au troisième trimestre 2021. La dynamique des ventes qui s’est accélérée au début de l’année s’est maintenue au troisième trimestre 2021. Le marché semble avoir pris en compte la très faible probabilité d’un verrouillage complet comme on l’a vu l’année dernière en raison de la grande disponibilité du vaccin COVID. Des prix résidentiels comparativement plus bas, des taux d’intérêt attrayants et un taux d’épargne des ménages plus élevé au cours de la dernière année devraient soutenir la demande de logements à l’avenir. »

«Avec la saison des fêtes à venir, le marché se prépare pour le lancement de nouveaux projets et les consommateurs sont susceptibles de rendre la pareille. Alors que le stress financier reste un facteur important pour les promoteurs sur tous les marchés, la préférence des acheteurs pour les promoteurs de catégorie A et leur accès à des crédits moins chers les ont bien positionnés sur ce marché en reprise », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.