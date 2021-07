Les ventes de logements dans les 8 principales villes métropolitaines chutent de 55% avec 60 000 unités vendues en avril-juin 2021

Dans l’ensemble, les ventes de logements ont diminué de plus de 55 % depuis le trimestre précédent, lorsque les ventes totales dans les huit principales villes métropolitaines s’élevaient à près de 60 000 unités.

Les demandes de logement et les visites de sites se sont soudainement arrêtées dans les 8 premières villes métropolitaines en avril et mai 2021 avec la résurgence de la deuxième vague de COVID-19, selon un rapport trimestriel de 99acres.com. En conséquence, les ventes de propriétés et les lancements de nouveaux projets de logements ont été durement touchés et ont chuté de plus de 50 %. Kolkata a fait face à plusieurs autres défis face aux élections en cours et à l’annulation de la RERA du Bengale occidental.

La reprise du marché locatif a de nouveau été retardée par l’extension des ouvertures de bureaux et d’établissements d’enseignement. Tout changement dans les prix de l’immobilier était en grande partie fonction des négociations ardues sur le marché de la revente. Les prix sur le marché primaire n’ont pas été découragés car les développeurs ont réclamé des marges bénéficiaires limitées dans un contexte d’augmentation des coûts des intrants.

S’exprimant sur le rapport, Maneesh Upadhyaya, directeur commercial de 99acres.com, a déclaré : « L’économie indienne a traversé une période tumultueuse en avril-juin 2021, luttant contre l’une des plus grandes crises de santé déclenchée par la deuxième vague sans précédent de COVID-19. Comme dans la plupart des secteurs, les transactions sur le marché immobilier ont également été interrompues en avril avec des restrictions de verrouillage à travers le pays. Après une reprise du trimestre de janvier à mars, qui a vu les visites de sites, les demandes de renseignements et le volume des ventes augmenter à la fois dans les segments des maisons neuves et de la revente, les mois d’avril et de mai ont enregistré une baisse des chiffres sans précédent. Sans surprise, alors que les gens se battaient pour les soins médicaux et la survie, la vente-achat de maisons a été mise en veilleuse. Les réponses sur 99 acres ont diminué de plus de 25 % en avril-juin 2021 par rapport au trimestre précédent. Les listes de propriétaires ont également connu une baisse de 5 %, la communauté des vendeurs faisant écho au sentiment incertain et sombre du marché.

Néanmoins, les demandes de renseignements à domicile ont repris alors que la charge de travail COVID active et les restrictions de verrouillage ont chuté en juin. 99acres ont également connu une tendance à la hausse des listes de propriétaires et des réponses au cours du mois, suivie d’une baisse de deux mois. Au cours des trimestres suivants, aucune révision à la hausse des taux débiteurs et des subventions spécifiques de l’État sur les droits de timbre et les frais d’enregistrement ne contribuera à stimuler la demande dans le segment résidentiel.

Le secteur immobilier indien a été pris au dépourvu en avril-juin 2021 avec le début de la deuxième vague dévastatrice de COVID-19. Un taux d’infection et de décès plus élevé a encore une fois presque interrompu l’activité immobilière. Les acheteurs de maison sont passés au second plan et ont complètement évité toute visite de site, en particulier à Mumbai, Delhi NCR et Bangalore. Les transactions sur le point d’être finalisées ont été suspendues. Les ventes globales de logements ont chuté de plus de 55 pour cent, QoQ. Les développeurs ont également reporté indéfiniment les nouveaux lancements et les activités de construction en cours ont été interrompues car les travailleurs migrants ont déménagé.

À partir de juin, les enquêtes immobilières reprennent. Les maisons indépendantes ou les étages avec accès aux terrasses ont été vus gagner la préférence. Les acheteurs intéressés par les sociétés fermées étaient prêts à augmenter leur budget pour une pièce supplémentaire afin de répondre aux besoins prolongés de travail à domicile.

La situation ne semble toutefois pas idéale pour le secteur de la location résidentielle et de l’immobilier commercial, la réouverture des bureaux ayant été encore retardée. En moyenne, le marché locatif résidentiel a vu ses prix baisser d’environ 1 à 3 % en glissement annuel.

Les facteurs qui ont maintenu le marché à flot au cours du trimestre ont été les initiatives gouvernementales sous forme de restructuration de prêts et d’allégements fiscaux. Le soutien apporté aux développeurs pour mener à bien leurs projets à temps devrait également contribuer grandement à maintenir la résilience du marché. Aucune correction des prix face à la crise n’a cependant été constatée jusqu’à présent.

Le sentiment immobilier a connu un ralentissement important en avril-juin 2021 en raison de l’avènement de la deuxième vague de COVID-19.

Les ventes de propriétés en avril-juin 2021 ont été durement touchées, les acheteurs ayant temporairement quitté le marché. Les villes métropolitaines comme Delhi NCR, Mumbai, Bangalore et Pune sont restées les plus touchées. Dans l’ensemble, les ventes de logements ont diminué de plus de 55 % depuis le trimestre précédent, lorsque les ventes totales dans les huit principales villes métropolitaines s’élevaient à près de 60 000 unités. Les villes de niveau II et III ont également subi une forte baisse des ventes immobilières, qui sont passées d’une moyenne mensuelle d’environ 14 000 unités en janvier-mars 2021 à près de 6 000 unités en avril-juin 2021.

Les acheteurs de maison du segment à faible revenu, avec un revenu annuel de Rs 3 à 6 lakh, auraient été les plus touchés par la pandémie. Les décaissements de prêts immobiliers dans cette catégorie ont baissé d’environ trois pour cent depuis l’exercice 2020. Le segment à revenu élevé (revenu annuel supérieur à Rs 18 lakh), au contraire, a vu une augmentation de deux pour cent des approbations de prêts immobiliers. Ces chiffres persistent malgré une accalmie temporaire des ventes de logements haut de gamme en avril-juin 2021.

Les nouveaux lancements sont restés sombres car les développeurs craignaient un faible taux de réponse et étaient confrontés à des contraintes de liquidités massives. La lutte pour même suivre la construction des projets en cours était évidente d’après les demandes constantes soulevées pour prolonger les délais d’achèvement dans le cadre de la RERA. Hyderabad, Bangalore et Kolkata ont connu la plus grosse baisse de plus de 50 pour cent dans les nouveaux enregistrements de projets sous RERA en avril-juin 2021. Contrairement à d’autres villes, le marché immobilier de Kolkata a fait face à plusieurs inconvénients de croissance ce trimestre, tels que les élections en cours et l’annulation de l’Ouest RERA du Bengale.

Le marché de la location a souffert dans toutes les villes avec des taux moyens en baisse de 1 à 3 % à Delhi NCR, Mumbai, Bangalore et Chennai. Le marché devrait rebondir une fois que les bureaux et les collèges rouvriront dans quelques mois.

