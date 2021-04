Les ventes de logements ont augmenté de 20% en janvier-mars 2021: rapport

Le trimestre a vu le lancement d’environ 600 nouveaux projets résidentiels dans les huit premières métropoles.

Poussées par des baisses de taux de droits de timbre, des offres à prix réduit et un niveau historiquement bas des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers, les ventes de propriétés ont continué d’augmenter au premier trimestre 2021. Selon un rapport de 99acres.com, une reprise constante de la demande dans le paysage immobilier indien est à l’arrière des politiques gouvernementales favorables et des incitations multiples déployées par les promoteurs ont conduit les ventes d’unités de logement à enregistrer une hausse de 20%, en glissement annuel, du trimestre de janvier à mars.

Hyderabad et Bangalore ont signalé une reprise relativement lente en raison de la résurgence des cas de COVID. Cependant, Chennai et Kolkata ont dépassé les niveaux de demande pré-COVID. Delhi NCR, Mumbai et Pune ont affiché une croissance constante malgré la deuxième vague de COVID-19 au mois de mars 2021.

Nouveaux lancements

Le trimestre a vu le lancement d’environ 600 nouveaux projets résidentiels dans les huit premières métropoles. Malgré l’augmentation des cas de COVID, Mumbai a dominé toutes les villes pour le troisième trimestre consécutif avec une part de 38% dans les projets nouveaux et relancés. Hyderabad a dépassé Pune et a pris la deuxième position avec une part de 21 pour cent. Il est intéressant de noter que la NCR de Delhi a de nouveau contribué le moins avec une part de trois pour cent dans les ajouts globaux de nouvelles unités.

Commentant le rapport, Maneesh Upadhyaya, directeur commercial de 99acres.com, a déclaré: «Le premier trimestre de 2021 a été témoin d’une résurgence du volume des ventes dans les villes métropolitaines, en particulier à Pune et Mumbai, au milieu d’une réduction des droits de timbre jusqu’en mars. En ligne avec la reprise du sentiment du marché, les visites de sites et les ventes, le pouvoir de fixation des prix est revenu aux vendeurs. Sur la base des propriétés répertoriées sur 99 acres, aucune des huit villes métropolitaines n’a enregistré de révision à la baisse des prix moyens d’inscription des appartements résidentiels en janvier-mars 2021 par rapport au trimestre précédent. Les réponses des acheteurs ont également signalé une augmentation de 7% au cours de la même période sur 99 acres. Les annonces de propriétaires publiées sur 99acres ont également augmenté de 20% en janvier-mars 2021 par rapport à octobre-décembre 2020. »

«Les poussées vertes de la reprise observées jusqu’à présent devront résister à l’épreuve du temps avec une forte augmentation des cas de COVID-19 et les restrictions qui en résultent dans certaines villes peuvent avoir un impact sur la reprise économique, les délais de construction des projets et les visites sur le site des acheteurs. Croisons les doigts alors que nous entrons dans le nouvel exercice », a-t-il ajouté.

Choix de logement – janvier-mars’21

Au premier trimestre 2021, Delhi et Mumbai sont en tête du classement des logements de luxe. La plupart de la demande de biens immobiliers dont le prix est supérieur à 1 crore de Rs a été tirée par ces deux métros suivis de Bangalore et Hyderabad. Cependant, il est compréhensible que le logement abordable (dans les limites de Rs 40 lakh) reste le choix le plus populaire, Calcutta étant en tête de la demande, suivie de Chennai, Ahmedabad et Pune. Bangalore a connu la plus faible demande de maisons abordables alors qu’elle mène la demande maximale de logements à revenu intermédiaire (à l’intérieur de Rs 40 lakh – Rs 1 crore).

Les maisons prêtes à l’emploi ou les projets en voie d’achèvement ont continué à être le premier choix des acheteurs de maison et ont donc commandé une prime. Le marché premium a accéléré un certain rythme, en particulier grâce à la demande de NRI dans des villes comme Bangalore et Pune.

Prix ​​- Jan-Mar’21

Les prix moyens de l’immobilier ont augmenté d’un pour cent dans des villes comme Chennai, Hyderabad, Kolkata et Ahmedabad, et ont maintenu le statu quo à Delhi NCR, Mumbai, Bangalore et Pune. Le marché de la location est resté sombre alors que le moindre espoir de réouverture de bureaux et d’établissements d’enseignement a été anéanti par une nouvelle flambée des cas de COVID. Les taux d’inoccupation augmentant régulièrement dans les villes, les valeurs locatives ont subi une baisse de 10 à 15% en glissement annuel. Cependant, la diffusion rapide du vaccin COVID pourrait changer la donne au cours des deux prochains trimestres pour les espaces locatifs.

Ventes et inventaire invendu

Sur les 25 500 ventes de logements au cours de la période, Mumbai et Pune représentaient la part maximale, les acheteurs se précipitant pour réserver le bénéfice des taux de droit de timbre réduits jusqu’au 31 mars 2021. Chennai et Kolkata ont suivi de près et ont enregistré de bonnes conversions de ventes au cours du trimestre. La demande des utilisateurs finaux a prospéré dans toutes les villes, en particulier dans les poches relativement abordables, qui offraient des maisons à un prix inférieur à Rs 75 lakh.

Les stocks invendus ont diminué à un rythme beaucoup plus rapide que jamais, les utilisateurs finaux préférant les unités prêtes nouvellement livrées. De plus, quelques développeurs de catégories A et B ont reporté indéfiniment leurs nouveaux plans de lancement en mars 2021 en raison d’une nouvelle augmentation des cas de COVID. Une absorption maximale des unités a été notée dans le segment abordable, qui est motivé par les initiatives gouvernementales, les subventions et les rabais. Les segments du logement à revenu intermédiaire et de luxe n’ont pas encore commencé à bouger. À la fin de mars 2021, les stocks invendus s’établissent à environ 4,6 lakh et les trimestres à vendre sont passés à 12 contre 10 en mars 2020.

Propriété commerciale – Jan-Mar’21

Le secteur des technologies de l’information et de la gestion des processus d’affaires (IT-BPM) a dominé le marché de la location de bureaux avec 20% du total de la location dans les huit principales villes. Le secteur de la Banque, des Services Financiers et des Assurances (BFSI) a suivi avec une part de 15,4% dans la location de bureaux. Alors que Chennai était en tête de toutes les villes avec une part de marché de 35 pour cent, Pune et Delhi NCR suivaient avec 20 pour cent et 18 pour cent de parts respectives.

