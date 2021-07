Les ventes de logements résistent mieux aux perturbations du Covid au T2 2021

Il s’agit d’une proposition de valeur ajoutée offerte pour construire des bureaux à valeur ajoutée.

Le marché de l’immobilier résidentiel a fait preuve d’une plus grande résilience aux blocages et perturbations induits par Covid-19 au cours du deuxième trimestre 2021 par rapport à il y a un an. Les ventes de logements ont augmenté de 83 % en glissement annuel sur une base inférieure à 19 365 unités. Cependant, séquentiellement, les ventes ont diminué de 23% par rapport à 25 583 unités en janvier-mars 2021.

JLL India a déclaré que les ventes étaient tirées par le faible effet de base, les blocages moins stricts et l’accélération de la campagne de vaccination en avril-juin, démontrant une meilleure résilience du marché. Lors de la première vague de Covid-19, les ventes résidentielles ont chuté d’un record de 61% en glissement trimestriel à 10 753 unités au deuxième trimestre 2020. Cependant, l’impact de la deuxième vague a été limité avec des ventes au deuxième trimestre 2021 en baisse de 23% sur une base séquentielle, Ça disait.

Le directeur (résidentiel) de JLL India, Siva Krishnan, a déclaré que l’accent mis sur le développement des segments moyen et abordable s’est poursuivi au premier semestre 2021, avec 72% des nouveaux lancements dans la catégorie des sous-Rs 1 crore. À l’avenir, alors que l’accent devrait être mis sur ces segments de prix, les développeurs envisageront probablement de nouveaux lancements d’appartements de plus grande taille afin de saisir les préférences changeantes des consommateurs.

« Les acheteurs de maison sont également devenus plus prudents dans leurs décisions d’achat de maison. Aujourd’hui, alors que la plupart des acheteurs potentiels commencent leur recherche en ligne, les développeurs les plus établis avec une bonne présence en ligne et un rappel immédiat de la marque en bénéficient. En outre, il existe une préférence et une volonté accrues de payer une prime pour les projets de développeurs ayant des antécédents établis », a-t-il déclaré.

Au cours de la période janvier-juin 2021, des ventes de plus de 45 000 unités ont été enregistrées contre 38 204 unités au premier semestre 2020, soit une croissance de 18 % en glissement annuel. Le niveau soutenu des ventes présente des signes clairs de retour de la demande et de la confiance des acheteurs sur le marché. Le besoin d’actifs tangibles sécurisés et les aspirations à posséder des maisons plus grandes alors que le travail à distance devient la nouvelle norme stimule les ventes de propriétés.

Mumbai a toujours été le plus gros contributeur aux ventes au cours des cinq derniers trimestres. Au premier semestre 2021, Mumbai représentait 26 % des ventes totales. Delhi NCR, Pune et Hyderabad ont suivi, chacune contribuant à 15 % ou plus.

L’économiste en chef de JLL India, Samantak Das, a déclaré que si la deuxième vague a endommagé le marché après une bonne courbe de reprise, l’impact a été atténué par rapport à l’année dernière. La plupart des changements observés sont de nature structurelle et la demande de logements ne devrait qu’augmenter.

“La RBI devrait maintenir les taux directeurs aux niveaux historiquement bas, tandis que les prix resteront pour la plupart limités à une fourchette. La flottabilité abordable qui en résultera continuera d’attirer les gardiens de clôture et les acheteurs sérieux. Si la trajectoire descendante des cas de Covid-19 se maintient, le secteur devrait connaître une reprise saine au second semestre 2021 », a-t-il déclaré.

Les prix des appartements sur la plupart des marchés ont stagné ces dernières années. Au deuxième trimestre 2021, les prix sont restés largement stagnants par rapport au trimestre précédent, sur l’ensemble des sept marchés sous revue.

Les développeurs de certains marchés offrent depuis un an des remises de prix modérées, des cadeaux attrayants, y compris des systèmes de paiement tels que zéro EMI, pour stimuler les ventes. Les prix devraient être largement limités dans la plupart des marchés à court et moyen terme, a déclaré JLL India.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.