Les ventes de M1 Mac ont vu leurs expéditions augmenter de 11% devant MacBook Pro

Les ventes de M1 Mac ont été créditées d’une augmentation de 11% en glissement annuel des expéditions de Mac au troisième trimestre de l’année dans un nouveau rapport. Cela sera bien sûr encore renforcé ce trimestre avec la mise en vente des nouveaux modèles de MacBook Pro alimentés par M1 Pro et M1 Max.

Le rapport avertit cependant que les pénuries de composants sont un défi permanent…

Counterpoint estime une croissance de 9,3% du marché des PC dans son ensemble au cours du troisième trimestre, Apple en tête avec sa croissance de 11%.

Les expéditions mondiales de PC ont marqué leur sixième croissance consécutive en glissement annuel au troisième trimestre 2021 à 84,2 millions d’unités. Cela s’est produit malgré les pénuries persistantes de composants et d’autres contraintes d’approvisionnement. Cependant, la croissance de 9,3% en glissement annuel au cours du trimestre impliquait une décélération de la dynamique des expéditions de PC après quatre trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres en glissement annuel depuis le troisième trimestre 2020. En outre, la plupart des OEM et ODM ne constatent pas de réduction de l’écart entre les commandes (demande) et les expéditions ( la fourniture) […]

La société d’information sur le marché affirme que la croissance la plus importante concerne les entreprises et les professionnels, ce qui est de bon augure pour les nouveaux modèles de MacBook Pro.

Apple détient toujours une part officielle relativement modeste de 8,7% du marché des PC, bien qu’il ait sans aucun doute les marges bénéficiaires les plus élevées. Le leader du marché est Lenovo à 23,9%, devant HP à 20,5%, Dell à 18,1% – avec Apple à la quatrième place.

Même avant le dernier lancement du MacBook Pro, un analyste a estimé que près d’un tiers des propriétaires procéderaient à une mise à niveau.

Le processeur propriétaire est la partie fondamentale de ce MacBook et, à terme, nous pensons qu’il changera la donne qui convertira plus de 30% des utilisateurs actuels de MacBook en mise à niveau au cours de la prochaine année, catalysant ainsi la croissance de ce segment matériel.

Cependant, les pénuries de composants sont susceptibles de limiter les ventes.

Au troisième trimestre 2021, la chaîne d’approvisionnement mondiale des PC est restée limitée en raison de pénuries de composants liées aux circuits intégrés de gestion de l’alimentation, à la radiofréquence, au codec audio et autres. Nous pensons qu’il n’y a pas de solution à ce déséquilibre entre l’offre et la demande avant la mi-2022. Les ODM récupèrent toujours des stocks de puces pour faire face à tout risque de baisse. En outre, les fermetures instables de la logistique mondiale et des sites de fabrication en Asie du Sud-Est et en Chine ajoutent davantage d’incertitudes aux fournitures de PC.