Les ventes de Mac augmentent grâce au nouveau processeur M1 d’Apple – .

Juste au moment où presque tout le monde pensait que l’époque de la croissance impressionnante des ventes de Mac était derrière nous, Apple a dévoilé à la fin de l’année dernière son processeur M1 basé sur ARM et, à son tour, a suscité un nouvel intérêt pour le Mac.

Selon une étude de marché récente d’IDC, les expéditions globales de PC au cours du premier trimestre de 2021 ont augmenté de 55% d’une année sur l’autre. Ce point de données est probablement attribuable au fait que plus de personnes que jamais auparavant travaillent à distance en raison du COVID-19 et investissent dans des postes de travail à domicile.

Alors que les ventes de PC ont bondi de 55%, les ventes de Mac au cours du premier trimestre de 2021 ont bondi de 111,5%. Plus précisément, IDC a constaté qu’Apple avait vendu environ 6,6 millions de Mac de janvier à mars, contre environ 3,3 millions au cours de la même période l’année dernière. Ce saut a été assez bon pour faire passer la part d’Apple du marché des PC de 5,8% à 8%.

“Il ne fait aucun doute qu’en entrant en 2021, l’arriéré des PC était important pour les entreprises, les consommateurs et l’éducation”, a déclaré Ryan Reith d’IDC dans un communiqué de presse. «Les pénuries persistantes dans le domaine des semi-conducteurs ne font que prolonger la capacité des fournisseurs à réapprovisionner leurs stocks et à exécuter les commandes des clients.

“Nous pensons qu’un changement fondamental s’est produit autour du PC, qui se traduira par des perspectives plus positives pour les années à venir”, a ajouté Reith. «Les trois segments – entreprises, éducation et consommateurs – connaissent une demande que nous ne nous attendions pas à voir se produire, même si de nombreux pays ont entamé leur processus d ‘« ouverture ». Les pénuries de composants seront probablement un sujet de conversation pour la majorité de 2021, mais la question la plus importante devrait être de savoir à quoi ressemblera la demande de PC dans 2-3 ans.

Vous trouverez ci-dessous une répartition des ventes de PC parmi des fabricants spécifiques. Outre Apple, les autres entreprises qui ont connu une croissance impressionnante des ventes d’une année à l’autre sont Acer, HP et Lenovo.

Source de l’image: IDC

Il ne fait aucun doute que l’impulsion derrière la hausse des ventes de Mac peut être attribuée au processeur M1 ultra-rapide de la société. Lorsque Apple a présenté le M1 pour la première fois en novembre dernier, certains des gains de performances vantés étaient si impressionnants qu’ils semblaient presque irréels. Mais lorsque les premières unités d’examen sont sorties, il était clair qu’Apple avait réalisé quelque chose de spécial et sans précédent avec le M1.

Dans l’état actuel des choses, le M1 n’est disponible que sur les MacBook Air et MacBook Pro. Pour l’avenir, cependant, il y a des rapports selon lesquels Apple prévoit d’intégrer également le M1 à l’iMac. En fait, les chaînes de données découvertes dans une version bêta récente de macOS Big Sur 11.3 font référence à deux tout nouveaux modèles d’iMac qui disposeront probablement de nouveaux processeurs M1.

Et bien que rien ne soit figé jusqu’à ce qu’Apple fasse une annonce, nous verrons probablement des mises à jour des iMac 21,5 pouces et 27 pouces plus tard cette année. Rappelons qu’Apple tente de faire passer l’intégralité de sa gamme Mac vers des processeurs basés sur M d’ici 2022.

Incidemment, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les prochains iMac d’Apple présenteront un design légèrement nouveau et seront disponibles dans une multitude de couleurs, similaires à l’iMac original de la fin des années 90.

