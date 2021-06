Les ventes de Mac en Inde ont triplé après l’ouverture de l’Apple Store en ligne

Les ventes de Mac en Inde ont plus que triplé d’une année sur l’autre après qu’Apple a finalement été autorisé à ouvrir une boutique en ligne dans le pays.

Cela a fait d’Apple la cinquième marque de PC du pays au premier trimestre 2021…

Rapports Digitimes.

Les chiffres de CMR ont également montré que les expéditions de tablettes de l’Inde ont diminué de 34% en séquentiel au premier trimestre 2021, tandis qu’Apple était la deuxième plus grande marque de tablettes du pays avec une part de marché de 29%. Apple ses livraisons de tablettes augmentent de 144% sur un an, dépassant la deuxième place originale de Samsung Electronics. Sur les 29% de part de marché, 17pp provenaient de l’iPad 8 et 9pp de l’iPad Air 2020.

Les chiffres du cabinet de recherche IDC montrent également que les livraisons de PC d’Apple en Inde (hors tablettes) ont augmenté de 335,5% en glissement annuel au premier trimestre et n’ont dépassé celles d’Asustek que d’environ 2 000 unités. Apple et Asustek étaient à égalité à la cinquième place du classement IDC des marques de PC en Inde au cours du trimestre.

Apple est devenue la cinquième plus grande marque de PC en Inde au premier trimestre 2021, avec des livraisons d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, de tablettes et de stations de travail combinées pour atteindre 208 000 unités, selon les données de Canalys.

Apple souhaitait depuis de nombreuses années ouvrir une boutique en ligne en Inde, mais la loi l’en empêchait. Les entreprises étrangères souhaitant exploiter des sites de commerce électronique sous leur propre marque devaient s’approvisionner localement pour 30 % de leur production, ce qu’Apple n’a pas pu faire. Cependant, une augmentation de la production d’iPhone dans le pays a aidé à persuader le gouvernement d’assouplir les exigences.

La boutique en ligne d’Apple en Inde a ouvert ses portes en septembre de l’année dernière, avec des magasins physiques à suivre.

Apple SVP of Retail + People Deirdre O’Brien a noté l’expansion : « Nous sommes fiers de nous développer en Inde et voulons faire tout notre possible pour soutenir nos clients et leurs communautés. Nous savons que nos utilisateurs comptent sur la technologie pour rester connectés, apprendre et exploiter leur créativité, et en mettant l’Apple Store en ligne en Inde, nous offrons à nos clients le meilleur d’Apple en ce moment important.

En mai, les ventes de Mac construits sur commande ont été ouvertes par l’intermédiaire de revendeurs en Inde avant le lancement officiel de la boutique en ligne. Tim Cook avait promis en février que la boutique en ligne ouvrirait cette année. Les Apple Stores physiques en Inde arriveront en 2021, l’un des premiers emplacements devant être construit dans le complexe Bandra Kurla de Mumbai.