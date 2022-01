Les ventes de maisons à Calcutta bondissent de 62 pc en 2021: rapport

Le marché immobilier des maisons et des bureaux dans la ville a fait preuve de « résilience » malgré les défis liés au COVID-19 au cours de l’année, selon le rapport.

Le marché résidentiel de la métropole a connu une croissance de 62% en glissement annuel en 2021 avec 14 405 unités de logement vendues au cours de l’année, selon un rapport publié jeudi.

Les nouveaux lancements ont également connu une énorme augmentation de 81% en glissement annuel avec l’ajout de 7 510 unités au cours de la dernière année civile, a déclaré Knight Frank India dans sa deuxième étude semestrielle de 2021.

La croissance spectaculaire des ventes au cours de l’année est en grande partie due à une solide performance au second semestre et, par conséquent, 2021 a enregistré les ventes les plus élevées sur le marché résidentiel primaire au cours des cinq dernières années.

« Environ 64% des ventes totales du marché primaire de 2021 à Calcutta ont été réalisées au cours du deuxième semestre (juillet-décembre), car la remise de 2% du gouvernement sur le droit de timbre pour les enregistrements de propriété a joué un rôle crucial dans le rajeunissement du marché résidentiel, », indique le rapport.

Le Sud et le Nord sont restés les micro-marchés les plus favorisés, représentant respectivement 36% et 27% des ventes du S2 2021.

La part de la taille des billets de moins de Rs 50 lakh a continué de dominer le volume des ventes de 64% de la part de marché totale au cours du second semestre de l’année, a-t-il déclaré.

Le total des transactions de bureaux en 2021 s’élève à 0,8 mn de m². Les nouvelles livraisons dans l’année de bureaux ont été enregistrées à 0,6 mn de m².

Dans le secteur des bureaux, la ville a observé un fort rebond de la demande au second semestre, la période octobre-décembre 2021 ayant enregistré le volume de transactions le plus élevé des quatre trimestres de l’année et une croissance de 234 % en glissement trimestriel par rapport au mois de juillet. -Période de septembre.

Les espaces de coworking sont sortis renforcés de l’influence de la pandémie avec une part de 17% des transactions au second semestre 2021.

Le secteur bancaire, des services financiers et des assurances a également connu une croissance de la part de marché, passant d’à peine 1% au second semestre 2020 à 9% au cours de la période correspondante de l’année civile dernière.

Cependant, le secteur informatique, qui avait représenté 43% du volume des transactions de Kolkata au cours de la période juillet-décembre 2020, est tombé à 23% au deuxième semestre 2021, selon le rapport. Cela est principalement dû à la prudence des locations par les occupants du secteur informatique à mesure que la pandémie évolue, a-t-il ajouté.

