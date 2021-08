Les ventes de matériel de commutation atteignent 89 millions malgré une baisse d’une année sur l’autre

Image : La vie de Nintendo

La Nintendo Switch a atteint un total de 89,04 millions de ventes de matériel, confirme le dernier rapport financier de Nintendo.

Le système a vendu un total de 4,45 millions d’unités au cours du premier trimestre (avril à juin) pour l’aider à franchir cette étape de 90 millions, bien que les ventes soient actuellement en baisse d’une année sur l’autre. Nintendo affirme que les ventes de matériel ont été “stimulées par la sortie d’Animal Crossing: New Horizons en mars 2020” au premier trimestre de l’année dernière, et sans une application tueuse similaire cette année, les ventes ont chuté de 21,7%.

Le tableau ci-dessous montre les ventes de matériel de console de salon Nintendo correctes au 30 juin 2021.

Console

Ventes de matériel (millions)

Ventes de logiciels (millions)

Wii 101.63 921.85

Commutateur Nintendo

89.04

632,40

NES 61,91 500,01 SNES 49,10 379,06 Nintendo 64 32,93 224,97 GameCube 21,74 208,57 Wii U 13,56 103,39

Ces 4,45 millions de ventes rapprochent de plus en plus la durée de vie de Switch de celle de la Wii, qui s’est vendue à 101,63 millions d’unités avant d’être abandonnée. À partir de là, seules la famille de consoles Game Boy (118,69 millions) et la famille Nintendo DS (154,02 millions) font obstacle au combat de Switch pour devenir la console Nintendo la plus vendue de tous les temps.

Switch peut-il dépasser ces systèmes ou pensez-vous voir les ventes ralentir ? Ayez votre mot à dire dans les commentaires.