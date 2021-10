Les ventes de matériel Xbox augmentent de 166%, alors que Game Pass continue de croître

Microsoft a publié son dernier rapport sur les résultats, et parmi les plats à emporter figurent de nouveaux chiffres et points de données concernant la marque Xbox. Au total, les revenus des jeux pour Microsoft ont augmenté de 16%. Les ventes de matériel ont connu la plus forte augmentation, augmentant de 166% grâce à la « demande continue » pour les consoles Xbox Series X et S.

Le directeur financier Amy Hood a déclaré lors d’un appel aux résultats que Microsoft avait expédié plus de consoles Xbox Series X|S que prévu au cours de la période, malgré la pénurie continue de puces et d’autres problèmes d’approvisionnement.

De plus, les revenus du contenu et des services Xbox ont augmenté de 2 %. Microsoft a enregistré une croissance des abonnements Xbox Game Pass au cours de la période, bien que la société n’ait pas annoncé de nouveau chiffre. La dernière fois que Microsoft a annoncé un numéro d’abonné, c’était en janvier 2021 (18 millions). Plus récemment, Microsoft a annoncé que le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass n’avait pas augmenté autant que prévu.

La croissance des revenus du contenu et des services Xbox a également été positivement affectée par les jeux propriétaires, mais a été compensée par « des baisses des titres tiers », a déclaré Microsoft, bien qu’il n’ait nommé aucun titre.

Selon le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, Game Pass pourrait avoir 30 millions de membres, mais le patron de Xbox, Phil Spencer, a repoussé cela.

Lors d’un appel aux résultats, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que la division Xbox avait établi des records de monétisation et d’engagement au cours de la période. Il a ajouté qu’une croissance est attendue à l’avenir avec les lancements de plusieurs titres clés, dont Halo Infinite et Forza Horizon 5, ainsi que l’expansion de Xbox Cloud Gaming. Nadella a également parlé du nombre de développeurs utilisant les services Azure de Microsoft, notamment Bungie et Krafton.

Microsoft est une entreprise gigantesque et le jeu n’est qu’un segment. Globalement, Microsoft a réalisé un chiffre d’affaires de 45,3 milliards de dollars (+22%) pour le trimestre clos le 30 septembre. En termes de revenus, Microsoft a réalisé un bénéfice de 20,5 milliards de dollars.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a récemment expliqué comment Microsoft prévoyait d’acquérir encore plus de studios de jeux à l’avenir. « Nous n’avons certainement pas fini », a déclaré Spencer. « Il n’y a pas de quota, pas de calendrier où je dois aller acquérir des studios avant un certain temps, mais si nous trouvons un studio où nous avons un bon ajustement … absolument. »

Game Pass est sur le point de connaître encore plus de croissance bientôt, Forza Horizon 5 et Halo Infinite sortiront au cours des deux prochains mois.