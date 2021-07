Les ventes de matériel Xbox augmentent de 172% alors que Microsoft rapporte 3,7 milliards de dollars de revenus de jeux trimestriels

Le rapport sur les résultats du quatrième trimestre fiscal de Microsoft contenait principalement de bonnes nouvelles pour le département Xbox. Alors que le calendrier de sortie lent de 2021 a créé un marché atone pour les jeux tiers, Xbox a signalé une croissance continue des ventes de matériel et des abonnements Xbox Game Pass.

Les revenus globaux des jeux ont augmenté de 357 millions de dollars, soit une augmentation de 11 % en glissement annuel, pour atteindre 3,7 milliards de dollars. Les revenus du matériel ont augmenté de 172 % en raison de la demande toujours élevée pour la nouvelle Xbox Series X|S. Les revenus du contenu et des services ont diminué de 4 %, ou 128 millions de dollars.

Les 3,7 milliards de dollars représentent encore un chiffre d’affaires global supérieur à celui divulgué dans le rapport du troisième trimestre de Microsoft. Microsoft se dirige également vers une saison des fêtes tueuse, portée par la sortie imminente de Halo Infinite.

Pour l’instant, cependant, la dernière année et demie de croissance fulgurante de l’industrie du jeu vidéo semble s’essouffler. Microsoft note dans son rapport que les gros chiffres de l’année dernière étaient dus en grande partie à des scénarios de séjour à domicile, lorsque des clients affamés de divertissement en quarantaine sociale se sont tournés vers les jeux vidéo pour combler une partie du vide. Maintenant qu’au moins certaines parties du monde ont assoupli les restrictions, les activités à domicile comme les jeux vidéo ralentissent.

Xbox Series S (en haut) et X. (Photo de Thomas Wilde)

2021 a également été une année globalement lente pour les nouvelles sorties de jeux vidéo. Alors que les titres propriétaires de Microsoft sont à la hausse, avec Psychonauts 2 du mois prochain marquant le début d’une sortie de contenu lente mais régulière, de nombreux développeurs ont eu du mal avec des retards de production en raison des édits de travail à domicile de l’année dernière.

En conséquence, plusieurs des grands jeux tiers qui étaient attendus en 2021 ont été repoussés à plus tard dans l’année, sinon à 2022. Étant donné qu’une grande partie de la marge bénéficiaire de Microsoft sur la Xbox dépend des ventes de logiciels, un calendrier de sortie faible a un impact les revenus des jeux de contenu et de services de la société.

Malgré cela, Microsoft a discrètement augmenté son audience pour la Xbox, avec des revenus matériels toujours élevés pour la Xbox Series X|S. Sa console de neuvième génération est arrivée dans les magasins en novembre et s’est rapidement vendue, bien que cela soit dû en partie à ses problèmes d’approvisionnement en cours.

Microsoft n’inclut pas de chiffres de revenus matériels spécifiques dans ses revenus et n’a pas révélé de données de vente pour ses consoles Xbox Series X|S.

Il a révélé à divers endroits, tels que Twitter, que la Xbox Series X|S est la console la plus vendue de Microsoft à ce jour, avec plus de consoles vendues à ce stade de son cycle de vie que n’importe lequel des trois modèles précédents de Xbox.

Microsoft a également signalé que les abonnés à son service Game Pass affichent un engagement global beaucoup plus élevé que les non-abonnés, jouant 30 % de genres en plus et 40 % de jeux en plus tout en dépensant 50 % de plus pour le passe-temps.

Le rapport fiscal du quatrième trimestre note également une croissance non spécifiée des abonnements Xbox Game Pass, bien que Microsoft continue de garder le silence sur les chiffres réels. La dernière fois que nous avons entendu parler de détails, c’était en janvier, lorsque Microsoft a signalé qu’il y avait 18 millions d’abonnés sur Game Pass.

À l’approche de l’automne 2021, les propriétaires de Xbox peuvent s’attendre à des sorties telles que Psychonauts 2 (25 août), le skate indépendant SkateBird (12 août) produit à Seattle, les derniers JRPG Tales of Arise de Namco Bandai (sept. 10), et le jeu de simulation de bagarreur/vie japonaise de Sega Lost Judgment (24 septembre), un spin-off de la populaire série Yakuza.

Dans une certaine mesure, cependant, nous marquons tous le temps jusqu’à ce que Halo Infinite sorte. Microsoft a été inhabituellement silencieux sur la date de sortie d’Infinite, en plus des “vacances 2021” précédemment publiées, mais la nouvelle a récemment été annoncée que les initiés pourraient participer aux tests multijoueurs pour Infinite dès cette semaine.