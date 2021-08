Les ventes de Nintendo Switch dépassent les 89,4 millions

in

Par Sherif Saed

5 août 2021 09:44 GMT

Nintendo approche les 100 millions de ventes de Switch.

Nintendo a partagé ce matin une mise à jour sur Changer ventes unitaires. Dans le cadre des résultats du premier trimestre de l’entreprise [PDF] révèlent, Nintendo a déclaré que la console hybride a maintenant vendu plus de 89,4 millions d’unités depuis son lancement.

Au cours des trois mois clos le 30 juin, 4,45 millions d’unités ont été vendues. Les chiffres incluent les différentes versions du Switch, c’est-à-dire le modèle principal ainsi que le Switch Lite.

Comme nous nous y attendions, Nintendo a également partagé quelques ventes mises à jour de ses titres propriétaires les plus populaires. Mario Kart 8 Deluxe est en tête avec 37,08 millions, suivi de près par Animal Crossing: New Horizons avec 33,89 millions et Super Smash Bros. Ultimate avec 24,77 millions.

Le prochain grand moment de Nintendo est la sortie de Switch OLED en octobre, qui coûte 350 $ et ne s’accompagne d’aucune amélioration des performances, comme beaucoup s’y attendaient sur la base de rapports antérieurs.

