Les ventes de PC à la rentrée devraient donner une nouvelle force au stock de Newegg

Actions dans Newegg (NASDAQ :NEGG) a chuté de près de 4% en début de semaine. Cela met officiellement fin au dernier rallye de l’action NEGG, qui avait bondi de 22% le 5 août. À son prix actuel de 17,69 $, NEGG est en baisse de plus de 75% par rapport au sommet de sa hausse début juillet. Il reste cependant en hausse de 305% depuis le début de l’année.

Si vous avez des enfants qui iront à l’école cet automne – K12 ou collège – vous avez probablement une grosse dépense à venir. Alors que Covid-19 fait toujours de l’apprentissage à distance ou hybride une possibilité distincte, les ordinateurs portables figurent sur les listes de courses de nombreux parents pour la rentrée. C’est une bonne nouvelle pour les détaillants comme Newegg, qui se spécialise dans les ordinateurs et les accessoires informatiques.

La ruée vers les ordinateurs portables sera également une bonne nouvelle pour le stock de NEGG.

La rentrée est une saison forte pour les ventes de PC

L’automne est traditionnellement une saison forte pour les ventes d’ordinateurs. Ils ont tendance à diminuer pendant l’été, mais s’intensifient à mesure que les élèves se préparent pour l’école. La course pour capturer les dépenses des étudiants est la raison pour laquelle vous verrez de nombreux fabricants d’ordinateurs offrir des promotions spéciales aux étudiants.

Ce catalyseur potentiel est encore plus alléchant maintenant car cette année, les consommateurs sont d’humeur à dépenser.

L’année dernière, la pandémie a obligé de nombreux élèves à rester à la maison et à se connecter virtuellement aux salles de classe. Cela signifiait qu’ils devaient avoir un PC. Le facteur de forme préféré était un ordinateur portable, qui est portable, ne nécessite pas un grand moniteur et est suffisamment compact pour pouvoir être installé n’importe où dans la maison où il y a un peu d’espace libre.

La demande d’ordinateurs portables a rendu les modèles populaires difficiles à trouver l’année dernière. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries croissantes de puces n’ont pas aidé. Malgré les défis, les parents ont quand même déboursé beaucoup d’argent. En juillet dernier, les parents d’élèves du primaire et du secondaire ont déclaré qu’ils dépenseraient en moyenne 789,49 $ par famille pour les achats de rentrée. Ceux qui avaient des enfants d’âge universitaire déboursaient 1 059,20 $ par famille. Un tiers de ces familles ont déclaré investir dans un nouvel ordinateur portable.

Les fabricants de PC ont encaissé l’année dernière. Entre l’apprentissage à distance et le travail à domicile, en 2020, les ventes de PC ont atteint leur plus forte croissance annuelle en une décennie.

Cette année, ces dépenses continuent d’augmenter et elles penchent encore plus vers les achats d’ordinateurs portables.

L’apprentissage hybride et à distance semble redevenir une réalité pour de nombreux étudiants. De plus, le gouvernement fédéral a élargi son crédit d’impôt pour enfants, donnant aux familles plus d’argent à dépenser. Parmi les parents qui ont répondu à une enquête de la National Retail Federation, 49 % prévoient d’acheter un ordinateur portable cet automne.

Résultat net sur les actions NEGG

De nombreux employés se sont retrouvés à travailler à domicile pendant la pandémie. Alors que les entreprises rouvrent leurs bureaux, beaucoup adoptent un modèle de travail hybride, les employés partageant leur temps entre la maison et le bureau. Cela continuera de stimuler les ventes de PC, comme cela a été le cas en 2020.

Dans un article précédent sur Newegg, j’ai expliqué le défi avec NEGG étant un stock de mèmes. Il n’y a pas moyen d’éviter le fait qu’il peut être volatil en conséquence. Ce gain de 22% le 5 août n’était rien. En juillet, l’action NEGG a enregistré un gain journalier de 148%. Ces gains spectaculaires – sans raison réelle – s’accompagnent de baisses spectaculaires.

Cependant, comme je l’ai souligné, contrairement à de nombreux stocks de mèmes, Newegg est une entreprise viable avec des décennies d’histoire et de nombreux clients fidèles. L’action NEGG (qui obtient une note « A » dans Portfolio Grader) n’est pas un pari, tant que vous n’achetez pas d’actions dans l’espoir de vendre lorsque le prochain grand pic arrivera.

Ce gros pic pourrait ne jamais venir. Mais avec l’augmentation des dépenses de consommation en ordinateurs portables à la fin de l’été et à l’automne, Newegg verra également une augmentation de ses revenus correspondante. Bien que cela contribuera finalement à stabiliser à nouveau NEGG, cela rappelle que les investisseurs doivent considérer cette entreprise comme un investissement de croissance à long terme. Regardez les grandes tendances de l’industrie et de la consommation au lieu de vous concentrer sur les mouvements exagérés déclenchés par les investisseurs particuliers.

Lorsque vous le regardez à travers cette lentille, l’action NEGG est une option attrayante en tant qu’entreprise de commerce électronique éprouvée, particulièrement appréciée des acheteurs de PC et d’accessoires informatiques.

