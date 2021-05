Les ventes de produits de beauté aidées par Stimulus Shopping, déclare le PDG d’Elf – WWD

Elf Beauty a enregistré son neuvième trimestre consécutif de croissance des ventes, malgré la pandémie de coronavirus.

Le PDG d’Elf, Tarang Amin, a déclaré que la société avait connu des pics au cours du trimestre qu’il attribuait aux dépenses de relance. «Le trimestre a certainement été favorisé par des mesures de relance, cette dernière série de mesures de relance, je pense, a été de loin la plus importante du point de vue des dépenses de consommation. Nous avons vu quelques semaines où nous étions en hausse de plus de 100 pour cent », a déclaré Amin.

Les activités d’Elf ont terminé le trimestre clos le 31 mars avec un chiffre d’affaires de 92,7 millions de dollars, en hausse de 24% par rapport à la période de l’année précédente. La perte nette était de 24 000 $, ce qu’Amin a attribué aux investissements numériques et marketing. La société a également décidé de cesser de construire une usine dans le sud de la Californie pour se concentrer sur le développement de la chaîne d’approvisionnement chinoise de l’entreprise. «Les fondamentaux sont toujours solides», a-t-il déclaré.

Elf prévoit de continuer à commercialiser sur de nouvelles plates-formes, notamment Twitch et TikTok. Amin a déclaré que le premier livestream de la marque sur Twitch avait attiré environ 1 million de téléspectateurs. «Nous avons été étonnés par le niveau d’engagement des consommateurs à ce sujet», a-t-il déclaré. «Cela se traduira certainement par des ventes, mais ce que nous pouvons lui attribuer est encore discutable. Mais lorsque nous avons commencé sur TikTok, c’était la plus grande question que nous nous sommes posée. »

Pour l’ensemble de l’exercice, Elf a réalisé un chiffre d’affaires de 318 millions de dollars, en hausse de 12,4% par rapport à 282,9 millions de dollars l’an dernier. Le bénéfice net était de 6,2 millions de dollars.

«Au fur et à mesure que de plus en plus de gens se sont fait vacciner, les restrictions ont en quelque sorte levé, vous avez certainement vu cette flambée du commerce de détail», a déclaré Amin, Elf vend avec Walmart, Target et Ulta Beauty, et Amin a déclaré que l’activité Ulta d’Elf était particulièrement forte.

La nouvelle offre de fond de teint d’Elf, Camo CC Cream, se vend bien, a déclaré Amin, tout comme l’apprêt Jelly Pop de la marque. Dans le domaine des soins de la peau, qui est en hausse de 22% dans les canaux suivis, Elf a récemment lancé Holy Hydration SPF – «c’est déjà devenu notre produit de soin de la peau numéro un», a déclaré Amin.

Globalement, les analystes ont suivi les hausses des ventes de produits de beauté sur le marché de masse ces dernières semaines. Amin a déclaré qu’il pensait que c’était en partie à cause des verrouillages, et en partie parce que les anciens acteurs avaient lancé des produits qui intéressent particulièrement les consommateurs.

«Du point de vue de la catégorie, ils ne sont pas tout à fait là où nous étions il y a deux ans, donc la catégorie est toujours en train de se construire. Les indices vont paraître solides, mais ils étaient en fait vraiment médiocres l’an dernier », a déclaré Amin. «J’ai été vraiment encouragé par le Sky High Mascara de Maybelline ou par la nouvelle fondation de L’Oréal, NYX a eu quelques très bons articles. Donc, cette combinaison de consommateurs capables de reprendre une vie normale et d’un bon pipeline d’innovation… est excellente pour la catégorie dans son ensemble. »

