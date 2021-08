Les ventes de Samsung Galaxy S21 les plus basses depuis des années, la société lance un examen interne

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

La série Galaxy S21 aurait enregistré des chiffres de vente très décevants par rapport aux anciens produits phares de la série S. Samsung procède apparemment à un examen de son activité mobile en raison de la baisse des ventes et des revenus médiocres. Les ventes de la série Galaxy S21 sont 20 % inférieures à celles du S20 et 47 % inférieures à celles des téléphones S10.

La série Galaxy S21 de Samsung est peut-être moins chère que son prédécesseur, mais ses ventes auraient été les pires de l’histoire récente de Samsung. Les chiffres rapportés par Counterpoint Research (via Naver) montrent une baisse significative des ventes du Galaxy S21 par rapport aux ventes des Galaxy S20, S10 et même des produits phares plus anciens. Cette croissance en baisse semble également sonner l’alarme chez Samsung et la société serait en train de procéder à un examen interne de son activité mobile.

Selon Counterpoint Research, la série Galaxy S21 a enregistré des ventes d’environ 13,5 millions d’unités dans le monde au cours des six premiers mois de son lancement. En revanche, la série Samsung Galaxy S20 a enregistré des ventes 20 % plus élevées au cours de la même période. Les chiffres semblent encore plus choquants par rapport à la série Galaxy S10 qui a apparemment vendu 47% d’unités supplémentaires au cours de ses six premiers mois. Vous pouvez voir le graphique de Counterpoint traçant les chiffres de vente du Galaxy S21 par rapport aux anciens produits phares ci-dessous.

Plumes ébouriffées chez Samsung

Selon The Elec, la direction de Samsung procède à un « examen spécial » de l’unité mobile tout au long du mois d’août à la suite de revenus médiocres. Ces examens seraient effectués lorsque la haute direction estime qu’il y a un problème avec une unité commerciale particulière. Selon le déroulement de l’examen, l’entreprise pourrait effectuer un audit de son activité mobile.

En ce qui concerne la situation actuelle, on pense que Samsung manquera probablement son objectif de vente pour la série Galaxy S21.

Une source a également déclaré à The Elec que le fabricant de puces MediaTek avait déclaré à Samsung qu’il ne pouvait pas répondre à ses commandes de SoC en partie à cause de la pénurie mondiale de puces, mais aussi en raison de la position affaiblie de la société sur le marché.

Pendant ce temps, Xiaomi aurait dépassé Samsung pour devenir le premier fournisseur de smartphones en Europe. Le fabricant de téléphones chinois se rapproche également de Samsung dans le monde. Selon un récent rapport de Canalys, Xiaomi a décroché la deuxième place sur le marché mondial des smartphones, à un cheveu de Samsung.

De nouvelles puces et pliables, une issue pour Samsung ?

Avec la baisse des ventes de la série Galaxy S de Samsung, tous les regards sont tournés vers les performances des prochains téléphones pliables de la société.

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 seraient moins chers que les anciens pliables de Samsung, ce qui pourrait déclencher de meilleures ventes. Cependant, tout le monde n’est pas content que Samsung ait abandonné la série Galaxy Note cette année. En fait, un sondage mené sur Android Authority a montré que de nombreuses personnes souhaitent que Samsung remplace la série S22 par de nouveaux téléphones Galaxy Note l’année prochaine.

Samsung n’a pas encore lancé le rumeur Galaxy S21 FE qui pourrait recréer le succès de son prédécesseur. Ajoutez à cela les solides chiffres de vente de la série Galaxy A et Samsung pourrait bientôt se retrouver à regagner le terrain perdu. Nous devrons attendre et regarder ce qui se passe.