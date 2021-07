Les ventes de Skechers dépassent 1,4 milliard de livres sterling malgré les défis de Covid-19

Les résultats financiers de Skechers au deuxième trimestre ont dépassé les attentes // Les ventes de Skechers ont augmenté de 127,3% d’une année sur l’autre alors que les consommateurs sont revenus à un “mode de vie plus normal” // Les ventes ont atteint 1,42 milliard de livres sterling au cours des trois mois précédant le 30 juin

Skechers a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel record de 1,66 milliard de dollars (1,42 milliard de livres sterling) au cours des trois mois précédant le 30 juin.

Les ventes du détaillant de vêtements de sport ont augmenté de manière colossale de 127,3% en glissement annuel et de 31,7% au cours du deuxième trimestre 2019.

Les ventes en gros sur le marché intérieur ont augmenté de 205,7 pour cent et les ventes directes aux consommateurs ont augmenté de 137,8 pour cent.

Pendant ce temps, le commerce de gros international a augmenté de 94,8 pour cent.

“Les résultats financiers de Skechers au deuxième trimestre ont dépassé les attentes”, a déclaré David Weinberg, directeur de l’exploitation de Skechers.

« Cette croissance, ainsi qu’une marge brute record de 51,2 % et un bénéfice dilué par action trimestriel record de 0,88 $, est le résultat d’améliorations à trois chiffres dans nos activités nationales et internationales par rapport au deuxième trimestre 2020, et de plus de 30 %. par rapport au deuxième trimestre 2019.

«Nous avons atteint ces résultats financiers alors même que nous continuions à faire face à des défis liés à Covid-19, notamment des expéditions retardées et des contraintes portuaires, ainsi que des fermetures temporaires de magasins sur certains marchés clés, notamment l’Inde, le Canada et certaines parties de l’Europe et de l’Amérique du Sud.

« Avec un prix de vente moyen plus élevé et beaucoup plus d’unités vendues, nous avons enregistré une augmentation des ventes de 205,7 % dans le commerce de gros national, de 137,8 % dans le commerce direct au consommateur et de 94,8 % dans le commerce de gros international au cours du deuxième trimestre de 2020.

« Alors que les consommateurs ont commencé à revenir à un mode de vie plus normal sur de nombreux marchés, la demande a augmenté pour nos produits de technologie de confort, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Chine, qui ont réalisé des gains à deux chiffres en 2020 et en 2019. »

