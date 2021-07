Les ventes de smartphones augmentent en ligne

in

Plusieurs fabricants de smartphones ont utilisé divers moyens virtuels pour atteindre des clients potentiels. En 2020, Vivo a lancé un programme de génération de leads pour ses canaux en ligne appelé Vivo Smart Retail (VSR).

En raison du fait que le pays se trouve à divers stades de verrouillage, les fabricants de smartphones dépendent plus que jamais du canal en ligne. À l’ère pré-pandémique, la part des ventes de smartphones en ligne dans ses ventes globales s’élevait à 42% en 2018 et 37% en 2019, selon IDC. Selon des données récentes, ce chiffre est passé à 48% en 2020.

La marque, via Facebook, sa plateforme D2C (direct to consumer), a créé un mécanisme permettant aux clients de générer des requêtes en ligne. Un représentant Vivo répond aux questions et présente les produits par téléphone lors d’un appel vidéo.

Le « plomb » est transféré au magasin le plus proche, et si le client est prêt à acheter, le produit est livré à domicile. « Depuis l’année dernière, le programme VSR a connu un essor. Nous avons livré plus d’un lakh de smartphones entre mai et juin 2021 même », a déclaré Nipun Marya, directeur de la stratégie de marque, Vivo India.

En outre, 2020 a également vu une mise à niveau marquée des téléphones multifonctions vers les smartphones pour divers groupes de consommateurs.

« Plus de 30 millions de personnes sont passées des téléphones multifonctions aux smartphones en 2020, et nous nous attendons à ce que cela continue », a déclaré Sanmeet Singh Kochchar, vice-président, MENA et Inde, HMD Global (fabricants de Nokia).

En puisant dans ce marché, Nokia a lancé quelques modèles de smartphones dans la fourchette de prix abordable de 7 000 à 12 000 Rs.

“Nous avons été témoins de la majeure partie de cette demande, des clients de téléphones multifonctions passant aux smartphones, via nos canaux en ligne”, a ajouté Kochchar.

Depuis 2020, la société s’est étendue à plus de 700 magasins, mais trouve toujours des canaux en ligne, à la fois des places de marché et D2C, essentiels à sa croissance. Présentant actuellement 75 000 codes PIN, la société se concentre sur les marchés Tier-II et -III, qui ont été des moteurs de croissance majeurs.

Au premier trimestre de 2021, les ventes en ligne ont contribué à la croissance de 25 % en glissement annuel du marché global des smartphones, par rapport au premier trimestre 2020, selon IDC. “Au cours de ce trimestre, la part des dépenses a augmenté parce que le marché avait commencé à s’ouvrir”, a observé Prachir Vardhan Singh, analyste de recherche senior, Counterpoint Research.

Il a ajouté que les ventes au cours de la deuxième vague étaient meilleures par rapport à la première vague en raison des nouveaux programmes proposés par les marchés. Avec la suppression progressive des restrictions à travers le pays, la plupart des détaillants en ligne connaissent actuellement une forte demande refoulée, a ajouté Singh de Counterpoint.

Les e-commerçants ont également intensifié leurs portefeuilles de produits et leurs opérations de back-end pour assurer une chaîne d’approvisionnement et une distribution fluides cette année.

« Actuellement, des places de marché comme Amazon et Flipkart détiennent une part énorme du marché des smartphones en ligne, mais les marques essaient également de promouvoir leurs plateformes D2C par le biais d’offres, car elles souhaitent interagir directement avec leur public et vendre d’autres produits également », a ajouté Singh de Counterpoint. Selon Navkendar Singh, directeur de recherche – appareils clients et IPDS, IDC Inde, le principal défi pour les marques qui cherchent à accélérer le D2C est l’abordabilité, les nouvelles offres, les EMI et une ligne de crédit suffisamment compétitive pour conquérir les marchés.

Il a ajouté que la part des ventes en ligne de smartphones dans les ventes globales de smartphones pourrait ne pas dépasser 50 % dans un avenir proche, car certains consommateurs ne sont toujours pas à l’aise avec le support numérique pour un produit à forte implication/valeur élevée.

Les récentes règles de commerce électronique inclinées contre les ventes flash pourraient être un autre défi pour les marchés, si suffisamment de clarté n’est pas disponible à leur sujet.

Au deuxième semestre de l’année 2020, les ventes de smartphones en ligne avaient pris de l’ampleur après une période sèche en début d’année, principalement en raison des ventes des marchés, notamment Big Billion Days (Flipkart) et The Great Indian Festival (Amazon).

