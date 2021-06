Les ventes de Tesco augmentent malgré des comparaisons difficiles depuis le premier verrouillage

in

esco a réussi à continuer d’augmenter ses ventes au cours des 13 semaines précédant le 29 mai par rapport à un an plus tôt, malgré la même période en 2020, au plus fort du premier verrouillage, lorsque les rayons des supermarchés ont été mis à nu.

Les ventes de ses supermarchés britanniques ont augmenté de 0,5% pour atteindre 10 milliards de livres sterling – en hausse de 9,3% par rapport à la même période il y a deux ans avant la pandémie.

Son activité de gros Booker a connu la plus forte croissance, avec des ventes en hausse de 9,2% à 1,77 milliard de livres sterling alors que le secteur des loisirs a commencé à rouvrir au cours de la période avec un assouplissement des restrictions de verrouillage en avril et mai.

Les ventes comparables de la restauration de Booker ont bondi de 68,1 %, bien qu’elles aient été compensées par une baisse de 4,3 % de ses ventes à d’autres détaillants, généralement des magasins de proximité indépendants.

En République d’Irlande, les ventes ont chuté de 6,1% à 641 millions de livres sterling, l’épicier n’ayant pas réussi à égaler les fortes ventes d’un an plus tôt.

La division Europe centrale du détaillant n’a pas non plus suivi le rythme de la croissance, chutant de 1,6% à 940 millions de livres sterling, bien qu’elle et les divisions irlandaises de Tesco restent en avance sur deux ans – en hausse de 13% et 1,5% respectivement.

Les ventes totales ont augmenté de 1% à 13,4 milliards de livres sterling sur la période.

Le passage à davantage de ménages utilisant des services d’épicerie en ligne devrait devenir permanent, avec 1,3 million de commandes passées par semaine.

Cela signifie que les ventes en ligne sont désormais en hausse de 81,6% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et de 22,2% par rapport à la même période l’année dernière.

Les ventes de produits non alimentaires et de vêtements ont contribué à stimuler une partie de la croissance au cours de la période, Tesco restant ouvert tout au long des récents blocages tandis que les détaillants non essentiels n’ont pas pu commercer avant avril.

Les marchandises générales, qui comprennent tous les produits non alimentaires, ont augmenté de 10,3 % et les vêtements de 52,1 % sur la période par rapport à il y a un an.

Au début du premier verrouillage au Pays de Galles, les politiciens ont été critiqués par les détaillants concernant les règles interdisant la vente de produits non alimentaires, tandis que de nombreux acheteurs au cours de la première vague ont choisi de commander des vêtements en ligne.

Les patrons ont déclaré qu’ils souhaitaient continuer à faire baisser les prix et ont maintenu leur programme d’alignement des prix Aldi sur plus de 500 lignes.

L’accent a également été mis sur son programme de fidélité Clubcard, disponible dans l’ensemble des 1 844 magasins Express.

Le directeur général Ken Murphy a déclaré : « Nous avons réalisé une solide performance au premier trimestre, alors même que nous avons dépassé la forte demande de l’année dernière en raison de la pandémie.

« Bien que les perspectives du marché restent incertaines, je suis satisfait du bon début d’année que nous avons fait ».