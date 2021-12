Les ventes de véhicules électriques ont plus que triplé au premier semestre de l’exercice 22 — Abhijeet Wassan, Mac Auto

Dans une conversation avec Abhijeet Wassan, le fondateur et directeur de Mac Auto, nous apprenons à connaître l’histoire de Mac Auto, ses offres actuelles et ce qui est prévu pour l’avenir. Nous apprenons également comment la perception des véhicules électriques peut s’améliorer et à quoi ressemblera bientôt le marché des véhicules électriques.

Ces derniers temps, les véhicules électriques sont devenus populaires, à la fois en termes de ventes et de fabrication. Conformément à la mission de l’Inde de parvenir à une mobilité propre, les constructeurs automobiles de divers segments ont leur point de vue sur la mobilité électrique. Les segments des deux et trois roues ont connu une croissance rapide, et dans le segment des trois roues, il existe plusieurs fabricants. L’une de ces marques est Mac Auto, un fabricant de pousse-pousse électrique.

Fondée en 2014 après avoir vu plusieurs pousse-pousse électriques importés de Chine et avoir remarqué des problèmes de qualité et de normalisation, Abhijeet Wassan – fondateur et directeur de Mac Auto – a décidé de fabriquer des pousse-pousse électriques localement. Ayant commencé la production en 2015, près de 70 % des trois-roues électriques étaient fabriqués localement, et plus tard en 2016, la société a obtenu son approbation ICAT. Au cours de sa première année d’exploitation, Mac Auto comptait 45 concessionnaires, mais en 2018, la société a augmenté sa portée avec 165 concessionnaires.

Pour en savoir plus sur Mac Auto, Express Mobility a contacté Abhijeet pour connaître la trajectoire actuelle de l’entreprise et ses plans pour l’avenir. Abhijeet, expliquant la quantité de localisation, a déclaré: «Dans le segment des trois-roues, la dépendance de l’approvisionnement et de la fabrication des produits est de 90 % localement. Le reste des composants est importé de Chine, principalement le groupe motopropulseur et le groupe motopropulseur. » L’année dernière, Mac Auto a lancé sa propre R&D et construit un pousse-pousse électrique et un chariot, qui ont une durée de vie de près de cinq ans.

Abhijeet a ajouté : « Le marché des véhicules électriques connaît une forte croissance et devrait atteindre 15 millions d’unités d’ici 2025. La diminution des coûts des batteries (qui devrait baisser de moitié), combinée à une multitude de fonctionnalités technologiques, contribuera à l’augmentation des ventes de véhicules électriques. De plus, les subventions gouvernementales contribuent à générer une bonne traction dans les ventes de véhicules électriques, ce qui a créé une forte concurrence sur le marché des véhicules électriques. »

Parlant de la façon dont la perception des véhicules électriques peut être améliorée pour améliorer les ventes, le fondateur a déclaré : « La vente de véhicules électriques en Inde était inférieure jusqu’à ce que la base de l’industrie ne soit pas aussi profondément enracinée qu’aujourd’hui. Au cours des cinq dernières années, beaucoup de choses ont changé en ce qui concerne l’adoption de solutions énergétiques propres et la contribution à la construction d’une planète durable. Les véhicules électriques sont, sans aucun doute, une solution énergétique réalisable à la dépendance du pays vis-à-vis des ressources pétrolières. Ils sont économiques, respectueux de l’environnement et faciles à conduire, ce qui répond à de nombreux besoins pratiques de l’environnement actuel.

Il a ajouté : « Progressivement, l’industrie indienne des véhicules électriques a commencé à reconnaître les avantages des véhicules électriques. En outre, il semble avoir pris les mesures cruciales pour stimuler les ventes du secteur, notamment la sensibilisation des clients, une meilleure tarification des packs de batteries électriques et le renforcement de l’infrastructure de recharge. Cela a conduit à une augmentation significative des ventes de véhicules électriques, les positionnant comme une nécessité dans le secteur automobile. Selon les statistiques, les ventes de véhicules électriques ont plus que triplé au cours de la première moitié de l’exercice 22, atteignant 1,18 lakh unités, faisant chuter les ventes de voitures ICE (moteur à combustion interne).

La croissance de Mac Auto a été une réussite, passant de 6 millions de yens de chiffre d’affaires la première année à 890 millions de yens en 2020. Ayant débuté à Delhi, la société est désormais présente dans 125 villes et cherche à s’étendre à 300 villes en les deux années suivantes. Mac Auto cherche à se développer en se lançant dans la construction de deux-roues électriques à basse vitesse et de trois-roues électriques à grande vitesse dotés des dernières technologies, tout en créant un réseau de stations de recharge.

Mac Auto prévoit de lancer un trois-roues électrique à grande vitesse L5N au cours du premier trimestre de 2022. La société envisage également d’élargir son portefeuille en lançant des cyclomoteurs, des scooters et des cycles électriques à basse vitesse, axés sur le segment de la livraison de marchandises. Pendant ce temps, Mac Auto développe de manière indigène la technologie des batteries lithium-ion.

