Les ventes de vinyles atteignent des records aux États-Unis et au Royaume-Uni après une solide performance des Fêtes

Les ventes de vinyle ont continué de croître aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2021, selon des données récemment publiées. Crédit photo : Victrola

Les ventes de vinyles continuent de croître aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon de nouvelles données, les fans américains ayant acheté 2,11 millions d’albums vinyles au cours des sept jours se terminant le 23 décembre – le total hebdomadaire le plus élevé depuis au moins 1991.

Cette statistique et d’autres intéressantes ont été révélées dans les rapports de fin d’année qui viennent d’être dévoilés de la British Phonographic Industry (BPI) et de MRC Data. En commençant par le Royaume-Uni, le BPI a révélé que les fans nationaux ont acheté au moins cinq millions de disques vinyles au cours de l’année, ce qui représente une amélioration de 8% par rapport à 2020 ainsi que la 14e année consécutive de croissance commerciale du format.

En ce qui concerne les spécificités des ventes de vinyles au Royaume-Uni en 2021, ABBA’s Voyage devrait être l’album le plus vendu de l’année – avec 29 891 unités déplacées au cours de sa première semaine sur le marché – suivi par Adele’s 30, Fleetwood Mac’s resurging Rumours, Ed Sheeran’s =, et Back To Black d’Amy Winehouse, respectivement. Pendant ce temps, plus de 900 albums vinyles se sont vendus à au moins 1 000 exemplaires chacun, selon l’analyse de BPI.

Il est intéressant de noter que la répartition de fin d’année du BPI – sans compter les données de streaming, qui devraient être disponibles le mardi 4 janvier prochain – indique également que la baisse des ventes de CD à long terme s’est terminée à seulement 12% en 2021, contre 27% par an entre 2018 et 2020.

De même, les ventes de cassettes au Royaume-Uni, à environ 190 000 unités, ont augmenté de 20 % par rapport à 2020 – le total le plus élevé depuis 2003 et ses 243 000 unités vendues. Sour d’Olivia Rodrigo a dominé les ventes de cassettes en 2021 au Royaume-Uni, indique le document, avant We’re All Alone In This Together de Dave, Chemtrails Over The Country Club de Lana Del Rey, Queen’s Greatest Hits et Coldplay’s Music of the Spheres, respectivement.

Aux États-Unis, MRC Data a rapporté que les ventes de vinyles ont totalisé 2,11 millions d’albums au cours des sept jours se terminant le 23 décembre, comme mentionné – le chiffre de ventes le plus élevé depuis au moins 1991, lorsque l’entité a commencé à suivre les données.

Les 30 premières places d’Adele dans les unités se sont déplacées au cours de la semaine (59 000 exemplaires), et le tronçon a également représenté la sixième semaine consécutive au cours de laquelle les ventes de vinyles ont dépassé le million d’exemplaires, selon MRC. Il convient de noter en particulier sur ce dernier front que les ventes hebdomadaires de vinyles aux États-Unis ont franchi la barre du million au total 14 fois depuis 1991 – avec huit des cas (y compris les sept jours se terminant le 23 décembre) étant arrivés au cours des 12 derniers mois, par la panne.

Au milieu de cette croissance des ventes de vinyles, le format a réussi à dépasser les ventes de CD pendant 23 semaines en 2021. Depuis 1991, les ventes de vinyles n’ont dépassé les ventes de CD que 28 fois aux États-Unis, selon MRC Data, les cinq occurrences restantes étant attribuables à 2020.

Compte tenu de la demande considérable de vinyle – ainsi que du nombre toujours croissant de sorties sur le format – certains artistes se tournent vers les CD et cassettes sur le plan physique.